台灣賽車手奪冠！F1日本鈴鹿賽道響起國歌畫面感動全網

台灣賽車手Tiger WU在日本鈴鹿賽道，奪下保時捷卡雷拉盃日本站（PCCJ）冠軍。（@ritakuo1110/Threads授權提供）

〔即時新聞／綜合報導〕由保時捷主辦的頂級統一規格賽事「卡雷拉盃日本站」 （Porsche Carrera Cup Japan, PCCJ） 今（29）日在鈴鹿賽道 （Suzuka Circuit） 舉行。來自台灣的88號賽賽車手Tiger Wu，成功奪下冠軍寶座。頒獎典禮響起國歌的畫面，迅速在社群網路瘋傳，大批台灣網友直呼感動。

台灣賽車手Tiger Wu的賽車塗裝及賽車服吸引不少網友討論。（擷取自保時捷卡雷拉盃日本站官網）

綜合媒體報導，Tiger Wu此次參與於日本鈴鹿賽道舉行的PCCJ賽事，並成功奪冠。該賽事作為F1日本站期間的支援賽之一，具有高度國際關注度。而頒獎典禮就設在F1主舞台，現場同步播放國歌與中華奧會旗畫面，吸引不少觀眾目光。

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一名觀眾稍早在Threads發文表示，當下在F1賽場突然聽到國歌的熟悉旋律，一度被同行丈夫質疑「是不是聽錯」，讓她忍不住直呼「我怎麼可能聽錯」，並提到Tiger Wu還特地回頭指向旗幟，讓她相當感動。

相關畫面曝光後，網友紛紛留言，「先聽到國歌才發現原來冠軍的台灣賽車手」、「第一次聽到國歌，而不是國旗歌，有點感人」、「值得我們大家為他驕傲」、「臺灣之光！真的超強的」、「眞的！ 旋律一響跟著唱三秒才想說奇怪怎麼會有國歌」、「有朝一日希望有台灣人站上F1頂尖舞台，哪怕只是測試賽車手也好」

此外，也有網友注意到Tiger Wu的賽車塗裝與賽車服上的黃色老虎圖案，直呼「超可愛」，並笑稱「是巧虎贊助嗎」，引發討論。

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