TPBL》雲豹面臨9連勝夢想家步步進逼 顏行書：專注在我們自己的目標

顏行書。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕TPBL福爾摩沙夢想家近期勢如破竹締造9連勝，寫下聯盟紀錄，與龍頭桃園雲豹僅剩1場勝差，對於後方追兵，雲豹營運長顏行書表示，重要的是專注在團隊設定的目標。

雲豹上季以第5名作收，在季前聯盟公布的奪冠聲量排行榜敬陪末座，只有1%的球迷看好雲豹能奪冠，不過在德籍新主帥羅德爾領軍下打出新氣象，開季就拉出6連勝，持續穩居聯盟榜首，本季4名洋將都沒有更換，表現相當穩定。

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本季換帥的夢想家開季曾進入陣痛期，不過團隊磨合逐漸到位，3月27日擊敗新北國王後拉出9連勝寫下聯盟最長連勝，這期間也包括2度擊敗雲豹，對於夢想家緊追在後是否有壓力，顏行書表示，並未特別感受到壓力，「 9連勝並不是一個很容易創造的紀錄，他們拿下了幾場很關鍵的勝利，包括對我們，但我覺得最重要的我們自己的目標。」

雲豹今對戰新竹攻城獅前戰績19勝9敗，顏行書指出，下半季就是設定團隊本季要至少拿下25勝，也表示季前就預期各隊戰績會相當接近，「戰神和海神今年可能因為傷兵跟洋將的狀況比較多稍微落後，但其實我們季前就預估各隊都會非常接近。」

根據聯盟週二公布的晉級情勢，雲豹只要取得26勝就可確定例行賽封王，取得24勝就可確定晉級季後賽，夢想家一樣是24勝就可確定晉級季後賽，若拿下25勝，仍有機會爭奪例行賽第一。

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