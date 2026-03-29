中職》讓亞太成為統一獅的「家」 餅總、陳傑憲有個請求

亞太成棒主球場。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今天可望在亞太成棒主球場開幕戰締造23500人的戶外球場最多觀眾紀錄，今年獅隊以向台南市政府租用方式，將主場從台南球場移師亞太成棒主球場，同時安排48場，總教練林岳平表示，相信未來球隊會希望更積極地跟政府合作，讓亞太成為獅隊在地的主球場。

獅隊以租用方式而非認養來到亞太球場，對球員和教練來說的差異是，一旦遠征客場，東西不能留在更衣室，必須先集中放在場內的某個空間，等到回到亞太再去領取。另外，還有一些內部硬體設施還有加強的空間，走到認養程序才有機會讓這座球場變得更像球隊的家。

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餅總表示，場地適應不會是問題，希望能跟政府促成合作，讓球員有一個歸屬感，這是重要的課題，「希望各方『大人』能讓球員真正擁有一個『家』。」

獅隊當家球星陳傑憲也說，亞太主球場的外觀、場地很舒服，「打起來感覺真的不錯，觀眾席、場地等等，你不覺得很像國外的球場嗎？ 昨天到這邊練球，想說『哇，好像國外的球場喔！』」

不過陳傑憲也提到，內部也有些小細節需要稍微改善，讓選手會更舒服地感覺像在自己家、那麼自在，「畢竟租房子跟自己的房子，感覺就是不一樣，希望相關單位能讓我們更有家的感覺，打造成統一的主場，畢竟很難得搬到這座新球場。」

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

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