棒球》太棒了！王彥程先發5.1局失3分飆5K奪韓職首勝

王彥程（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲台灣左投王彥程本季從日職轉戰韓職韓華鷹，今天在主場初登板就繳出5.1局失3分飆5K的不俗內容，退場時具備勝投資格，終場韓華鷹以10：4擊敗培證英雄，他也拿下別具意義的韓職首勝。

王彥程在效力日職樂天金鷲6季之後，今年透過「亞洲配額」（（Asia Quota）制度加入韓職，在公辦熱身賽共出賽3場，累計12.1局投球飆出13次三振，僅被敲8支安打，防禦率2.92，每局被上壘率0.97，被打擊率0.186。原本韓媒就看好他進入韓華鷹的先發輪值，並表示他的定位是第5號先發，如今他在開季第2戰就銜命登板，也受到球迷關注。

請繼續往下閱讀...

王彥程此役用95球，累計5.1局被敲4支安打送出2次四死球、5次三振，失3分，他在首局面對首名打者李主形纏鬥至滿球數後，以第7球橫掃球製造揮空三振揭開序幕，隨後讓安致弘擊出三壘滾地球出局，再讓布魯克斯擊出二壘滾地球，順利投出三上三下。2局上王彥程單局被敲3安失2分，但韓華打線在2局下就攻下3分超前，他在3至5局三個半局都未失分。

到了6局上，王彥程投出觸身球且被敲出安打，形成無人出局一、二壘有人危機，雖投出三振，但接著送出保送形成滿壘，隨後在球迷歡呼聲中退場，儘管後援投手被敲高飛犧牲打失的1分記在他身上，但該半局順利止血。

韓華打線相當捧場，合計敲出15支安打得10分，不但讓王彥程順利奪勝，開季韓華也拿下2連勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法