桌球》世界盃小組賽籤表出爐 林昀儒力戰非洲盃冠、亞軍

林昀儒今年世界盃小組賽和兩名非洲好手同組。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2026年國際桌總男子及女子世界盃桌球賽明天將在澳門銀河綜藝館點燃戰火，今天進行分組預賽抽籤，台灣一哥林昀儒和今年非洲盃男單冠、亞軍阿薩爾、布魯薩同組，台灣一姐鄭怡靜也和非洲盃女單冠軍漢娜.高達及地主代表梁安娜同組，力拚以分組第一挺進16強。

世界排名第7的林昀儒去年世界盃男單小組賽最後一戰，第4局在13:12聽牌時受到現場燈光攪局影響，最終以1:3不敵好友德國名將奧恰洛夫，僅獲得分組第2，無緣晉級16強。小林今年捲土重來，預賽和世界排名31的埃及好手阿薩爾、阿爾及利亞選手布魯薩同組，世界排名69的布魯薩在非洲盃男單4強以4:3扳倒「非洲天王」阿魯納，實力不容小覷。

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去年世界盃遞補參賽的馮翊新，在小組賽最後一役以局數2:2逼平法國「眼鏡弟」F.勒布朗，最終比較總得分後驚險登上分組第一，搶下16強門票。今年馮翊新再度獲得遞補，又戲劇性的和F.勒布朗同在第7組，加上瑞典名將卡爾柏格，將有一番激戰。

今年以亞洲盃4強首度取得參賽資格的19歲小將張佑安，則和南韓一哥張禹珍、日本好手宇田幸矢同在第8組，世界排名77的張佑安今年在亞洲盃8強賽、日本T聯賽處女秀兩度扳倒世界排名29的宇田，對戰氣勢略占上風。

女子組方面，首度角逐世界盃的18歲智淵乒乓球館小將葉伊恬，和世界排名第3的中國名將陳幸同、羅馬尼亞好手卓格蔓同在第3組；世界排名49的李昱諄則和世界球后孫穎莎、非洲盃亞軍埃及女將梅謝芙分在第1組。

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