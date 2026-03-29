中職》亞太球場初體驗 象迷：有點像洲際球場

亞太成棒主球場。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕亞太成棒主球場今天舉辦歷史開幕戰，將吸引滿場23500人的戶外球場最多觀眾，從腹地小的台南球場到寬闊的亞太，讓不少從外地開車來球場的球迷很有感，但也希望未來球場商店更多，同時也許願外野有更大的螢幕。

44歲的獅迷李先生和兄弟球迷李小姐今天開車從台中到亞太球場，以「開車族」的視角認為周圍很好停車，「還算便利，以前要停很遠再走進去，要繞大概1個小時才有位置，不然就是要非常早來才有位置。對比以前在市區的一位難求，開車到這邊方便很多。」

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此外，美食攤販或商店的提升也頗有感，李先生表示，「台南球場小，攤販不多且攤位很擠，這邊空間就還蠻寬敞，雖然目前店面不多，但我覺得以後會陸續增加。」李小姐則說：「我們常去洲際和大巨蛋，這裡感覺跟洲際很像，商店大、美食街寬敞、廁所也多。以前舊球場廁所少又舊，位置也小。」

李先生表示，如果統一能認養主場，可以學習國外球場增加外野大螢幕，看賽體驗會更好。像是北海道的ES CON球場，「那邊球場是目前我覺得最棒的，如果螢幕上的資訊能更豐富，球迷會更願意進場。」

29歲的台北人郭先生是搭車到永康火車站，再搭乘接駁來亞太球場，他認為永康站的空間滿小的，如果人一多可能會卡住，畢竟有一般車、公車、接駁車停在門口，可能會蠻混亂的，不過他認為，亞太球場的動線滿好的，場地很大，整體不會很擠，「比起大巨蛋，我覺得大巨蛋反而還更擠一點。」

亞太成棒主球場民眾依序進場。（記者李惠洲攝）

亞太成棒主球場民眾依序進場。（記者李惠洲攝）

亞太成棒主球場民眾依序進場。（記者李惠洲攝）

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