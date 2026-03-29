自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》經典賽未獲徵詢 威能帝表態想代表多明尼加征戰奧運

2026/03/29 16:52

樂天桃猿威能帝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿威能帝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年WBC世界棒球經典賽委內瑞拉勇奪隊史首冠，多明尼加拿下季軍，連同地主美國，3隊提前取得2028年洛杉磯奧運棒球項目門票。

樂天桃猿洋投威能帝是去年中職例行賽和台灣大賽雙料MVP，中信兄弟洋投羅戈日前透露，這屆經典賽並未接獲委內瑞拉徵詢，威能帝也說，經典賽多明尼加並未徵召他，如果國家隊有需要，屆時身體狀況也OK的話，他非常樂意代表多明尼加征戰洛杉磯奧運。

威能帝強調，每一次代表國家出賽都是很棒的事情，前年參加12強賽就是很棒的經驗，未來有機會他都非常樂意參賽。

經典賽4強戰多明尼加大戰美國，9局下兩出局三壘有人滿球數情況下，美籍主審布萊瑟（Cory Blaser）對美國守護神米勒（Mason Miller）投出的滑球判決為好球，多明尼加打者佩多摩（Geraldo Perdomo）未出棒遭再見三振結束比賽，美國以1分之差險勝晉級冠軍戰，這球判決引發極大爭議。

威能帝說，主審有時候判決不是那麼完美，不過當時為滿球數，那一球接近好球帶，打者還是要試著去破壞那一球，「我知道這是壞球，但這畢竟不是太偏差的壞球，還是要去破壞。」他認為，這是一場很棒的比賽，兩隊都有很多優秀的球員，自己是多明尼加人，當然希望多明尼加贏球，不過美國實力真的很強。

今年球季大聯盟全面導入電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，威能帝指出，之前在小聯盟3A比賽投球就有採用ABS系統，主審沒辦法每一球都判得那麼精準，如果未來中職有機會引進ABS系統的話，當然是好事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中