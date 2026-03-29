中職》經典賽未獲徵詢 威能帝表態想代表多明尼加征戰奧運

樂天桃猿威能帝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年WBC世界棒球經典賽委內瑞拉勇奪隊史首冠，多明尼加拿下季軍，連同地主美國，3隊提前取得2028年洛杉磯奧運棒球項目門票。

樂天桃猿洋投威能帝是去年中職例行賽和台灣大賽雙料MVP，中信兄弟洋投羅戈日前透露，這屆經典賽並未接獲委內瑞拉徵詢，威能帝也說，經典賽多明尼加並未徵召他，如果國家隊有需要，屆時身體狀況也OK的話，他非常樂意代表多明尼加征戰洛杉磯奧運。

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威能帝強調，每一次代表國家出賽都是很棒的事情，前年參加12強賽就是很棒的經驗，未來有機會他都非常樂意參賽。

經典賽4強戰多明尼加大戰美國，9局下兩出局三壘有人滿球數情況下，美籍主審布萊瑟（Cory Blaser）對美國守護神米勒（Mason Miller）投出的滑球判決為好球，多明尼加打者佩多摩（Geraldo Perdomo）未出棒遭再見三振結束比賽，美國以1分之差險勝晉級冠軍戰，這球判決引發極大爭議。

威能帝說，主審有時候判決不是那麼完美，不過當時為滿球數，那一球接近好球帶，打者還是要試著去破壞那一球，「我知道這是壞球，但這畢竟不是太偏差的壞球，還是要去破壞。」他認為，這是一場很棒的比賽，兩隊都有很多優秀的球員，自己是多明尼加人，當然希望多明尼加贏球，不過美國實力真的很強。

今年球季大聯盟全面導入電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，威能帝指出，之前在小聯盟3A比賽投球就有採用ABS系統，主審沒辦法每一球都判得那麼精準，如果未來中職有機會引進ABS系統的話，當然是好事。

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