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TPBL》盧冠軒、蔡宸綱繳本季最佳 攻城獅逆轉龍頭雲豹近5戰收4勝

2026/03/29 16:57

蔡宸綱。（攻城獅提供）蔡宸綱。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅今在新竹縣體育館迎戰聯盟龍頭桃園雲豹，克服上半場手感不佳，易籃後靠蔡宸綱與盧冠軒在末節挺身而出，以102：91逆轉雲豹，近5戰收下4勝。

本季第5次上演「貓科動物大戰」，兩隊過去4度交手各拿2勝，但上半場手感都差強人意，雲豹前兩節靠克羅馬攻下15分，握有41：36領先，地主攻城獅前兩節團隊命中率僅24%，外線命中率更只有14.3%，全隊只有帕塞獅拿下10分得分上雙。

易籃後，風城軍團找回火力，先拉出15：7一波流反超，上半場只拿下5分的一哥高國豪單節獨攬13分，率隊打出32：21攻勢，末節盧冠軒在外圍開火，幫助攻城獅拉開差距，雲豹隨後在高錦瑋帶領下拉出7：0縮小差距，攻城獅很快還以顏色，蔡宸綱的倒數3分50秒的三分打助隊拉開到90：79，他與盧冠軒在末節合拿27分，成為攻城獅捍衛主場的功臣。

攻城獅今5人得分超過雙位數，高國豪拿下全隊最高20分，帕塞獅18分、5籃板，盧冠軒3記三分球拿下本季新高18分，蔡宸綱拿19分追平本季最佳。雲豹以克羅馬31分最佳，米勒20分、12籃板，高錦瑋12分、6助攻、4籃板，林信寬10分、5籃板。

盧冠良。（攻城獅提供）盧冠良。（攻城獅提供）

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