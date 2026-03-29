網球》有些東西不該po上網！前女雙球后湯森再談中國料理爭議

湯森（左）攜手辛妮亞可娃在印地安泉女雙封后。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多！網壇前女雙球后湯森（Taylor Townsend）準備挑戰「陽光雙冠」，近日受訪時對於嘲諷中國料理而飽受批評的爭議，再度吐露心聲：「有些東西不該po上網！」

去年9月深圳金恩盃，湯森代表美國參賽，對於餐廳提供的中國食物相當震驚，在Instagram發影音吐槽：「我被自助晚餐看到的東西嚇一跳，這些人居然在殺牛蛙！這不是有毒嗎？不就是會讓人長疣子、癤子之類的嗎？而且它們還跟辣椒、青椒和洋蔥一起燉煮。」由於引發不尊重當地飲食文化的批評，她致歉後已退出中國當地職業賽事。

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如今湯森在《The Changeover Podcast》節目表示，美國公開賽之後感受到許多的愛，但中國的情況讓自己認清另一面，「這讓我意識到文化差異有多大，你所說的話在不同地方可能會被截然不同地接受。」這位29歲媽媽名將直言，從未想過要不尊重或刻薄，但或許不該發布某些內容，「我應該把它們藏在心裡。我已經不再是以前的我了，當踏上更高境界，隨之而來的是責任。有些事你能做，有些事你不能做。」

湯森與捷克好手辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）重新合拍，左右開弓的「美捷聯軍」已勇奪印地安泉網賽女雙冠軍，也是兩人暌違年餘再度攜手笑捧金盃，如今同樣WTA千分等級的邁阿密也勇闖決戰，強碰義大利頭號種子艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini），挑戰3月橫掃北美「陽光雙冠」壯舉。

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