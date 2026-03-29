中職》富邦悍將今年不一樣了！ 開季首戰就用2分彈先馳得點

范國宸敲出2分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕今年的富邦悍將真的「不一樣了！」今天是富邦本季第1場賽事，在洲際棒球場對中信兄弟，1局上就靠剛拿到5年大約的范國宸轟出2分彈，以2：0先馳得點。

富邦連續2年開季首戰都對中信，去年在大巨蛋，1局上李宗賢、陳真、申皓瑋連續3名打者都被黃博多三振，直到9局上才靠5支安打扳回3分打破鴨蛋。今年首戰仍對中信，場地換到洲際，前2棒張洺瑀、張育成都被黎克三振。

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富邦今年補進洋砲邦力多，在中職首打席就提供富邦寄望的進攻火力，2出局後抓黎克第2球擊出二壘安打，也是富邦本季全隊首安，扛第4棒的范國宸立刻證明去年簽下總值4100萬元5年大約的價值，於2壞球後轟出左外野全壘打，一棒為富邦取得2：0。

富邦2024年開季首戰在台南以0：9敗給統一獅，2023年開季首戰在桃園以3：3與樂天桃猿打和，2022年開季首戰在洲際以2：8敗給中信，前次在開季首戰第1局就得分是2021年，靠前2局從鄭凱文手中灌進7分奠定勝基，在洲際以10：6擊敗中信。

范國宸敲出2分砲。（記者廖耀東攝）

范國宸敲出2分砲。（記者廖耀東攝）

范國宸敲出2分砲。（記者廖耀東攝）

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