韓職》「看到家人忍不住落淚」 王彥程奪首勝後的感動瞬間

王彥程奪首勝後看到家人落淚。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲台灣右投王彥程本季從日職轉戰韓職韓華鷹，在今天初登板就以先發5.1局飆5K失3分的不俗內容，助隊10：4擊敗培證英雄，並奪下別具意義的韓職生涯首勝。在場上保持冷靜，王彥程在比賽結束後卻被韓媒捕捉到紅了眼眶的畫面，他說：「看到家人，忍不住落淚。」

王彥程在2019年8月和日職樂天金鷲簽下育成選手合約，但效力樂天6季僅於二軍出賽，並未登上一軍舞台，今年以「亞洲配額」制度加盟南韓職棒，在今天職業生涯首次一軍出賽就繳出好投。王彥程此役用95球，累計5.1局被敲4支安打送出2次四死球，並飆出5次三振，6局上留下1出局滿壘危機退場時，保有勝投資格。

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王彥程在2局上先失2分，但韓華打線隨後在2局下就攻回3分超前，3至5局都未失分，直到6局上投出觸身球且被敲出安打，形成無人出局一、二壘有人危機，雖投出三振，但接著送出保送形成滿壘，隨後在球迷歡呼聲中退場。隊友相當捧場，韓華打線累計敲出15支安打得10分，王彥程順利收下勝利。

韓華總教練金卿文表示：「王彥程首次在聯盟一軍先發，壓力一定不小，但他完成了自己的任務。」王彥程賽後受訪時，一度止不住淚水，他表示祖母和姊姊也有到現場加油，看到他們就忍不住落淚，「家人來到球場，我自己也等這一刻等了很久。」談到賽前準備，他說：「和隊友們討論很多，特別是（崔）在勳學長建議我積極進攻，這也帶來了好的結果。」

由於韓職使用電子好球帶（ABS），王彥程表示已逐漸適應，也指出今天是第一次在正式比賽和捕手崔在勳搭配，「主要以捕手配球為主，接下來也會再討論需要改進的地方。」只是王彥程雖拿下首勝，仍對自己給出嚴格評價，自評大概只有6.5到7分吧，「第6局對首名打者投出觸身球，還有沒能投滿6局，都有點可惜，下一場會努力投更多局數。」

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