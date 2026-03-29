自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》非常滿意「億級合約」 李凱威喊話「終身味全人」

2026/03/29 17:59

味全龍李凱威。（記者陳志曲攝）味全龍李凱威。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍當家二壘手李凱威在季前與球團簽下最高8年總值1億元合約，他對這紙「億級合約」感到非常滿意，同時喊話目標成為「終身味全人」。

日前味全球團發新聞稿指出，與李凱威簽下至少4年，包含條件式選擇權，最長達8年的複數年合約，今年的月薪為60萬元，合約期間依條件調整，總值最高可達1億元。李凱威解釋，這份合約基準是4年，接下來4年設球員、球團選擇權，附帶激勵條款。

對於這紙大約，28歲的李凱威直說非常滿意，他表示，龍隊教練、隊友、訓練環境和龍迷都很棒，合約出爐沒考慮太久就簽了，感謝球團肯定，也感受到球團對他的重視，希望能在龍隊打到退休。

從進職棒到這張複數年合約走完，李凱威晉身「億元男」俱樂部，他說，從沒想過打職棒能賺這麼多錢，雖然簽了複數年約，不過還是要靠自己的能力去爭取更好的待遇，盡力幫助球隊。

去年李凱威拿下安打王和盜壘王，並完成二壘手金手套4連霸、最佳十人3連霸，對於本季中職採用加大壘包，他認為，壘包加大會縮短壘間距離，確實對跑者有些優勢，不過是否發動盜壘還是要看當下狀況，不是盲目地跑，畢竟去年拿到盜壘王，對方投、捕手對他會更嚴加看管。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中