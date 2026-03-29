中職》非常滿意「億級合約」 李凱威喊話「終身味全人」

味全龍李凱威。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍當家二壘手李凱威在季前與球團簽下最高8年總值1億元合約，他對這紙「億級合約」感到非常滿意，同時喊話目標成為「終身味全人」。

日前味全球團發新聞稿指出，與李凱威簽下至少4年，包含條件式選擇權，最長達8年的複數年合約，今年的月薪為60萬元，合約期間依條件調整，總值最高可達1億元。李凱威解釋，這份合約基準是4年，接下來4年設球員、球團選擇權，附帶激勵條款。

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對於這紙大約，28歲的李凱威直說非常滿意，他表示，龍隊教練、隊友、訓練環境和龍迷都很棒，合約出爐沒考慮太久就簽了，感謝球團肯定，也感受到球團對他的重視，希望能在龍隊打到退休。

從進職棒到這張複數年合約走完，李凱威晉身「億元男」俱樂部，他說，從沒想過打職棒能賺這麼多錢，雖然簽了複數年約，不過還是要靠自己的能力去爭取更好的待遇，盡力幫助球隊。

去年李凱威拿下安打王和盜壘王，並完成二壘手金手套4連霸、最佳十人3連霸，對於本季中職採用加大壘包，他認為，壘包加大會縮短壘間距離，確實對跑者有些優勢，不過是否發動盜壘還是要看當下狀況，不是盲目地跑，畢竟去年拿到盜壘王，對方投、捕手對他會更嚴加看管。

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