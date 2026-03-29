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HVL》兌現與教練三年之約 建國中學帶回隊史最佳首座季軍

2026/03/29 18:32

建國中學拿下第3名刷新隊史紀錄。（高中體總提供）建國中學拿下第3名刷新隊史紀錄。（高中體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114學年度高中排球甲級聯賽決賽今於台灣體大進行，建國中學攻擊端穩定發揮，局數直落三（25：15、25：19、25：19）擊敗福誠高中，勇奪季軍寫下隊史最佳成績，也兌現與教練三年之約。

「非常開心，也很感動。」建國中學贏球後，舉球對角林柚宇難掩激動情緒，回顧三年來的歷程，他表示從高一進入球隊便立下目標，希望能闖進決賽，「我們答應教練三年內一定要做到一次。」林柚宇提到，高二賽季因主力受傷影響，球隊未能突破，但也讓團隊更渴望證明自己。到了高三，隨著防守與接發球提升，整體戰力逐漸成形，「這次能打進四強，防守與接發球的進步很關鍵。」

談到本場擊敗福誠高中完成復仇，林柚宇表示，「複賽有輸給他們，今天能贏回來真的很開心。」並指出，透過快攻牽制再帶動兩側進攻，是球隊發揮的重要關鍵。如今為三年的旅程畫下難忘句點，他不忘向隊友表達感謝，「辛苦了，你們在我心中永遠是最棒的。」

女生組季軍戰，華僑高中以局數3：1（27：25、25：21、20：25、25：16）力退鶯歌工商，至少一吐無緣爭后的悶氣，隊長周竩涵說：「很開心、也非常興奮，雖然沒辦法打進冠軍戰，但能笑著回學校也是件很棒的事情。」

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