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中職》亞太開幕歷史首戰 統一獅開轟力退台鋼雄鷹

2026/03/29 18:38

統一獅3：1獲勝台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）統一獅3：1獲勝台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕亞太成棒主球場今天迎接開幕首戰，總統賴清德蒞臨現場看完整場比賽，統一獅先發洋投獅帝芬繳出6局無失分好投，加上蘇智傑夯出亞太首轟，終場以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，勇奪本季首勝，而亞太首戰吸引滿場23500人，打破戶外球場最多觀眾紀錄，獅隊裡子和面子雙贏。

蘇智傑敲出亞太成棒主球場的歷史首轟。（記者李惠洲攝）蘇智傑敲出亞太成棒主球場的歷史首轟。（記者李惠洲攝）

台鋼推派5年6600萬元簽下的新同學黃子鵬先發，他在2局下遭獅隊突破，小將組合林培緯和朱迦恩雙安出擊，陳重羽敲回亞太成棒主球場的歷史第1分。6局下，黃子鵬被蘇智傑敲亞太歷史首轟，再掉1分，不過他全場僅被獅隊敲6支安打，合計103球投完7局，有1次四壞和3次三振，失掉2分。

去年台鋼沒有本土投手能繳出至少7局掉2分以內的好投，黃子鵬今天首戰就能輸出如此成績單，台鋼的投資有好的開始。不過獅隊先發投手獅帝芬更猛，繳出6局無失分好投，勇奪亞太首戰勝投。

台鋼打線前6局沒得分，7局上才突破辛俊昇，靠曾昱磬四壞上壘，劉時豪敲安串聯，藍寅倫用高飛犧牲打送回第1分，雖然追至1分差，但獅隊在8局下靠林子豪的三壘安打再攻下1分保險分，奠定勝基，最終獅隊由22歲小將鍾允華關門成功，奪下生涯首次救援。

過去統一在新球場擊出首轟的打者有1990年台北市立棒球場首戰的汪俊良、1996年嘉義縣首戰的羅偉，以及2010年桃園首戰的高國慶，蘇智傑成為隊史第4人，貢獻亞太成棒主球場的首轟。

亞太首戰吸引滿場23500人，打破戶外球場最多觀眾紀錄。（記者李惠洲攝）亞太首戰吸引滿場23500人，打破戶外球場最多觀眾紀錄。（記者李惠洲攝）

亞太成棒主球場今天舉辦歷史開幕戰吸引滿場23500人進場。（記者李惠洲攝）亞太成棒主球場今天舉辦歷史開幕戰吸引滿場23500人進場。（記者李惠洲攝）

★亞太球場的第一次

首球：獅帝芬（146公里壞球）
首安：曾子祐
首奪三振：獅帝芬（苦主吳念庭）
首打點：陳重羽
首得分：林培緯
首轟：蘇智傑
首勝：獅帝芬

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