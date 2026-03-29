中職》外野廣告升級計畫 中信兄弟導入台灣首創外野LED看板

中信兄弟導入台灣首創外野 LED 看板。（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟今天於台中洲際棒球場迎來年度主場開幕戰，球場硬體升級成為全場焦點，球團宣布正式啟動「外野廣告升級計畫」，成為全台灣首座全面將傳統帆布更換為LED數位看板的職棒球場，為現場球迷開啟全新的「沈浸式」觀賽體驗。

過去台灣職棒球場的外野廣告多以傳統噴漆帆布為主，容易受限於固定圖像且受天候影響美觀。中信兄弟主導此次升級計畫，全面導入高品質LED看板，大幅提升了球場外野的整體質感。 這項技術的引進，象徵著洲際棒球場正朝向日職、美職等國際化球場規格邁進。LED看板除了能保持高亮度、鮮豔色彩，更能克服戶外日曬雨淋的耗損問題，確保球場視覺始終維持在最佳狀態。

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除了廣告呈現，LED看板的最大優勢在於「動態應援」的靈活性。中信兄弟球團在未來看板內容上也可依照賽事節奏進行即時切換：

關鍵時刻連動： 當全壘打轟出或得分時刻，外野 LED 可與內野大螢幕、環場燈光同步播放慶祝動畫，打造全場一體的應援氣氛。

主題活動變換： 針對不同主題日（如動漫IP聯名、棒球音樂季），球場能隨時更換視覺風格，讓球迷一踏入球場就能感受到濃厚的節慶感。

商業價值提升： 數位化看板讓廣告主擁有更彈性的影音展演空間，廣告內容不再死板，進一步提升了職棒主場的品牌呈現與話題性。

中信兄弟球團強調，針對此次外野廣告的全面數位化，不僅是硬體的單純升級，更是提升場域價值的重要指標。透過科技與運動的結合，洲際棒球場將不只是競技場，更是具備高度娛樂化、國際化的運動展演空間。隨著2026球季的展開，象迷能親身感受這座全台最先進 LED 外野看板帶來的全新魅力，共同見證臺灣職棒主場文化的再進化。

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