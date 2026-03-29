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TPBL》梅克飆39分、11籃板做白工 戰神不敵國王苦吞4連敗

2026/03/29 19:25

國王擊敗戰神。（記者林正堃攝）國王擊敗戰神。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今天作客台北台新戰神，全隊3人得分突破20分，林書緯和杰倫都繳出23分，率隊以116：102賞給戰神4連敗，也讓今天飆出39分的梅克做了白工。

戰神因為戰績不理想日前換帥，改由外籍助理教練米蘭暫代主帥位置，但更換教練後首戰仍不敵高雄海神，近期苦吞3連敗。至於國王上週在東超6強賽鎩羽而歸，返台後首戰也不敵福爾摩沙夢想家，近期吞下2連敗，兩隊都力求止敗。

林書緯。（記者林正堃攝）林書緯。（記者林正堃攝）

戰神今天首節進攻多點開花，梅克一人包辦12分，加上威力斯貢獻8分，聯手帶隊在首節打完取得6分領先。第2節開局，威力斯完成3分打加上丁聖儒三分球，持續擴大優勢，但國王靠著奧帝、沃許本接力得分追到個位數差距，半場打完戰神僅以51：50領先。

梅克在上半場已經拿下20分，威力斯17分次之，國王方面，沃許本和杰倫都進帳14分全隊最高，但前兩節團隊三分球命中率僅27.3%，成為打得艱辛的關鍵。

杰倫。（記者林正堃攝）杰倫。（記者林正堃攝）

易籃後，國王在林書緯和杰倫聯手帶領下，打出一波13：5攻勢超車，暫停過後戰神靠著丁聖儒罰球止血，隨後國王又連拿5分擴大到雙位數優勢，3節打完反倒取得16分領先。末節開局，戰神靠著梅克發揮，追到個位數差距，但國王靠著奧帝、呂政儒接力得分再度回到雙位數優勢，也不給戰神太多機會，穩穩收下勝利。

國王今天3人得分突破20分，杰倫和林書緯都攻下全隊最高23分，沃許本22分、9籃板，林彥廷貢獻15分；戰神方面，梅克飆出39分、11籃板，威力斯22分次之。

林彥廷。（記者林正堃攝）林彥廷。（記者林正堃攝）

沃許本。（記者林正堃攝）沃許本。（記者林正堃攝）

梅克。（記者林正堃攝）梅克。（記者林正堃攝）

國王擊敗戰神。（記者林正堃攝）國王擊敗戰神。（記者林正堃攝）

戰神輸球。（記者林正堃攝）戰神輸球。（記者林正堃攝）

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