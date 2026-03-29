自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》卡總爆氣場面一度混亂 東超亞軍領航猿險勝爐主洋基

2026/03/29 20:04

阿提諾。（領航猿提供）阿提諾。（領航猿提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG龍頭桃園領航猿今在新竹市立體育館被爐主洋基工程嚇出一身冷汗，靠伯朗攻下26分，以及盧峻翔末節挺身而出，以97：92上演逆轉秀，收下對戰4連勝。

領航猿上週在東亞超級聯賽拿下亞軍，本週回歸PLG例行賽戰場，前兩節靠伯朗15分、8籃板領軍，帶著52：48領先進入下半場，但易籃後卻得分當機，被洋基打出22：13攻勢反超，以5分落後進入決勝節。

此役哨音頻頻，末節更是狀況不斷，倒數9分鐘總教練卡米諾斯疑似對於昔日子弟兵陳昱瑞假倒相當不滿，相當氣憤向裁判抗議，最後卡米諾斯與陳昱瑞都吞下技術犯規，隨後輪到洋基總教練李逸驊抗議球權，場面一度陷入混亂，連球評邱大宗都直呼，「不要這麼亂，這麼亂我們不會播球啦。」

雖然狀況不少，但領航猿末節開局仍打出20：3的攻勢要回優勢，不過洋基工程展現韌性，高偉綸倒數26秒外線破網一度追到92：95，但隨後盧峻翔2罰俱中，助隊帶走勝利。

伯朗攻下26分、16籃板，李家慷拿下19分，盧峻翔19分有12分集中在第四節，阿提諾拿下13分。洋基工程吞下3連敗，全隊6人得分超過雙位數，庫薩斯18分、12籃板，德古拉進帳15分，柯瓦隆14分、14籃板，高偉綸10分。

李家慷。（領航猿提供）李家慷。（領航猿提供）

伯朗。（領航猿提供）伯朗。（領航猿提供）

盧峻翔。（領航猿提供）盧峻翔。（領航猿提供）

庫薩斯。（PLG提供）庫薩斯。（PLG提供）

德古拉。（PLG提供）德古拉。（PLG提供）

高偉綸。（PLG提供）高偉綸。（PLG提供）

柯瓦隆。（PLG提供）柯瓦隆。（PLG提供）

陳昱瑞。（PLG提供）陳昱瑞。（PLG提供）

馬克斯。（PLG提供）馬克斯。（PLG提供）

領航猿總教練卡米諾斯與裁判討論場上狀況。（PLG提供）領航猿總教練卡米諾斯與裁判討論場上狀況。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中