PLG》卡總爆氣場面一度混亂 東超亞軍領航猿險勝爐主洋基

阿提諾。（領航猿提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG龍頭桃園領航猿今在新竹市立體育館被爐主洋基工程嚇出一身冷汗，靠伯朗攻下26分，以及盧峻翔末節挺身而出，以97：92上演逆轉秀，收下對戰4連勝。

領航猿上週在東亞超級聯賽拿下亞軍，本週回歸PLG例行賽戰場，前兩節靠伯朗15分、8籃板領軍，帶著52：48領先進入下半場，但易籃後卻得分當機，被洋基打出22：13攻勢反超，以5分落後進入決勝節。

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此役哨音頻頻，末節更是狀況不斷，倒數9分鐘總教練卡米諾斯疑似對於昔日子弟兵陳昱瑞假倒相當不滿，相當氣憤向裁判抗議，最後卡米諾斯與陳昱瑞都吞下技術犯規，隨後輪到洋基總教練李逸驊抗議球權，場面一度陷入混亂，連球評邱大宗都直呼，「不要這麼亂，這麼亂我們不會播球啦。」

雖然狀況不少，但領航猿末節開局仍打出20：3的攻勢要回優勢，不過洋基工程展現韌性，高偉綸倒數26秒外線破網一度追到92：95，但隨後盧峻翔2罰俱中，助隊帶走勝利。

伯朗攻下26分、16籃板，李家慷拿下19分，盧峻翔19分有12分集中在第四節，阿提諾拿下13分。洋基工程吞下3連敗，全隊6人得分超過雙位數，庫薩斯18分、12籃板，德古拉進帳15分，柯瓦隆14分、14籃板，高偉綸10分。

李家慷。（領航猿提供）

伯朗。（領航猿提供）

盧峻翔。（領航猿提供）

庫薩斯。（PLG提供）

德古拉。（PLG提供）

高偉綸。（PLG提供）

柯瓦隆。（PLG提供）

陳昱瑞。（PLG提供）

馬克斯。（PLG提供）

領航猿總教練卡米諾斯與裁判討論場上狀況。（PLG提供）

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