中職》盧廣仲亞太首戰開球 狂讚陳傑憲像電影明星

亞太成棒主球場開幕戰，開球嘉賓邀請盧廣仲、林采欣打擊。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕職棒37年熱烈開打，今日週日統一7-ELEVEN獅正式移師亞太成棒主球場擔任主場賽事，迎來亞太成棒主球場首場職棒賽事。這場別具意義的「亞太首戰」吸引了全場23500位球迷湧入，所有人共同屏息見證這座現代化球場開啟歷史性的一刻。

賽前統一獅特別邀請台南在地的金曲歌王盧廣仲擔任開球嘉賓，由UniGirls大學姐林采欣擔任打擊嘉賓，與負責接捕的統一獅隊長陳傑憲攜手，在全場兩萬多名觀眾的歡呼聲中，盧廣仲投出劃破天際的一球，由陳傑憲穩穩接捕，正式為亞太成棒主球場開出歷史性的一顆好球。

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已經不是第一次擔任統一獅開球嘉賓的盧廣仲，受訪時難掩興奮之情。他表示，非常開心能在此具備重大意義的比賽中扛起開球重任。有趣的是，當他得知捕手是隊長陳傑憲時，考量到傑憲的手部還有輕微不適，盧廣仲調皮地開玩笑說，自己今天有刻意控制球速與力道，深怕傷了隊長。第一次與陳傑憲近距離接觸的盧廣仲也驚呼:「傑憲對我來說就像電視明星一樣!本人不僅非常親切，而且真的比電視上看起來還帥!」

從充滿情懷的舊台南球場來到嶄新的亞太主球場，盧廣仲直言這種「煥然一新」的感覺非常棒。他感性地提到，很期待未來能與這座現代化的球場、以及熱情的球迷們一起成長。隨著職棒賽事的正式進駐，亞太成棒主球場不僅將成為台南的新地標，更將承載著南台灣球迷的棒球夢想，邁向全新的職棒紀元。

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