中職》富邦悍將不一樣了 開季首戰8：2勝中信兄弟

富邦悍將自2021年後再於開季首戰搶下頭彩。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕今年的富邦悍將真的「不一樣了！」今天作客洲際棒球場對中信兄弟，首局就靠范國宸2分彈先馳得點，即便打完3局一度被追平，靠先發打線棒棒開花狂敲17支安打，自第4局起連續4局有分數進帳拉開比數，終場以8：2送給中信開季2連敗，富邦自2021年後再於開季首戰搶下頭彩。

富邦1局上雖以張洺瑀、張育成連續被三振開局，新洋砲邦力多在中職首打席就擊出二壘安打，剛拿到5年大約的范國宸跟上2分彈，一棒為富邦取得2：0領先，中信於2局下、3局下靠詹子賢、宋晟睿適時安打各得1分，打完3局扳成2：2平手。

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悍將隊長范國宸首局率先開砲，敲出兩分全壘打。（記者廖耀東攝）

富邦4局上重啟攻勢，2出局後發動雙盜壘，張洺瑀敲出關鍵安打助富邦4：2拿回領先。兩隊都派新洋投首次在中職登板，中信黎克、富邦威戈神都被打7支安打，黎克用83球投4局失4分，威戈神用82球投5局失2分。

中信自第5局啟動牛棚，陳琥中繼1局失1分，余謙接手2局失3分，富邦打完7局將領先擴大至8：2為勝負定調，繼2021年在洲際以10：6擊敗中信後，中止開季首戰4連不勝。富邦先發打線全員安打，有6人單場至少2安，范國宸、林岳谷都演出猛打賞。

悍將邦力多。（記者廖耀東攝）

悍將首棒張洺瑀敲安。（記者廖耀東攝）

兄弟洋投黎克。（記者廖耀東攝）

悍將投手威戈神。（記者廖耀東攝）

富邦悍將自2021年後再於開季首戰搶下頭彩。（記者廖耀東攝）

悍將奪勝，范國宸將首勝球拿給總教練後藤光尊。（記者廖耀東攝）

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