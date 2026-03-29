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韓職》等了7年的一軍首勝！ 王彥程賽後吐心聲：謝謝一直想變強的自己

2026/03/29 20:57

王彥程。（悍創運動經紀提供）王彥程。（悍創運動經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕25歲台灣左投王彥程本季從日職轉戰韓職韓華鷹，今天在主場初登板面對培證英雄，主投5.1局飆5K失3分，最終收下韓職生涯首勝。王彥程賽後受訪表示，希望以後會有更好的表現。

對於韓職生涯首勝的意義，王彥程表示，這更像是對自己說一聲「歡迎來到韓國」，他認為這場勝利不僅是向韓職介紹自己，更象徵著職業生涯新篇章的正式開啟，「對我來說這是一場非常重要的勝投，因為是職業生涯首勝，有一種『喔！開始了』的感覺。」

談到賽後為何流下男兒淚，王彥程坦言，進入職業體系已經6、7年，這一路上熬了很久，也讓大家了很久，終於在今天拿到勝投，而且家人剛好也在現場看球，覺得很棒、很感動。

王彥程回顧今天的投球內容，他透露，賽前有與捕手及投手教練稍微聊過，策略就是積極進攻好球帶，前5局投得還不錯，但第6局因為觸身球引發危機，自己無法解決就提前下場，自己覺得蠻可惜的。

過去曾長期旅日的王彥程，面對舞台的轉換，他認為不論在日職還是韓職，做的事情都一樣，每天都在思考如何變強。最後，他特別感謝過去那個不曾放棄的自己：「謝謝自己一直有變強的決心，也希望以後不要忘記這種感覺。」

王彥程也特別感謝球迷的支持，呼籲大家無論是親自到場還是透過電視轉播，都能繼續為他與球隊加油，他也將帶著這份信心，迎接接下來的挑戰。

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