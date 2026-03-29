PLG》暗指聯盟裁判不如東超 卡米諾斯開砲揚言不會付罰款

卡米諾斯（左）。（領航猿提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東超亞軍桃園領航猿今回歸PLG賽場經過苦戰才以97：92力退爐主洋基工程，卡米諾斯賽後再度對吹判尺度表達不滿，更表示自己不會付技術犯規的罰金。

領航猿今前兩節靠伯朗15分、8籃板領軍，帶著52：48領先進入下半場，易籃後卻陷入得分荒，被洋基打出22：13一波流反超，末節終於找回專注度，卡米諾斯賽後不諱言，團隊此役沒有打出應有的節奏，直到末節才找回專注度。

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此役哨音頻頻，末節更是狀況不斷，倒數9分鐘卡米諾斯疑似對於昔日子弟兵陳昱瑞假倒相當不滿，相當氣憤向裁判抗議，最後卡米諾斯與陳昱瑞都吞下技術犯規。

領航猿本場比賽有36次犯規，關達祐、丁恩迪都犯滿畢業，洋基工程也有30次犯規，張傑瑋犯滿畢業，卡米諾斯賽後表示，這樣的犯規次數表示這場比賽有點骯髒（Dirty），「回到現實，在經過3場有優質裁判的比賽（指東超）後，回到這裡看看我們的裁判，他們不知道2次假倒警告後就要吹技術犯規。」

卡米諾斯指出，當時裁判搞不清楚狀況，害自己要賠上技術犯規，現在必須遭聯盟罰2萬塊，「我不知道誰要來付，因為我不會付，場上的3個裁判根本沒有保持專注度。」

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