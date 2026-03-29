中職》追平兄弟紀錄的歷史一擊！ 統一獅四番：很開心歷史留名

單場MVP蘇智傑。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅陳傑憲、林佳緯和陳鏞基等主力不在營，「小將組合」林培緯和朱迦恩把握機會表現，2局下雙安開啟攻勢，串聯陳重羽適時安打，跑回亞太歷史第一分，而蘇智傑頂上林安可旅日的四番空缺，開幕首戰就砲轟文化大學同梯的黃子鵬，進帳首次亞太球場的MVP。

蘇智傑透露，前幾天練球回家路上，有球迷向他表示希望獅隊能擊出亞太首轟，「全壘打不是那麼容易的事情，很開心能夠歷史留名。」獅隊過去曾在台北市、嘉義縣、桃園首戰敲出首轟，如今再進帳亞太首轟，跟兄弟並列有最多新球場首轟的隊伍。

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昔日的獅隊外野三鬼，只剩下蘇智傑仍在開季奮戰，餅總表示，他在這場比賽證明仍是球隊重要的選手，希望他秉持這樣的精神，往後比賽能扛下更重要的任務。

台鋼去年沒有任何本土投手能投超過7局，新同學黃子鵬今轉隊初登板就貢獻7局掉2分好投，證明球隊投資很值得，可惜只有在7局下等到藍寅倫高飛犧牲打的1分援護，悲情成為亞太史上首位敗戰投手。

砲轟他的蘇智傑也說，其實黃子鵬投得不錯，全壘打那一顆球也投得不錯，「只是剛好被我逮到這樣，不然他在前面其實也都丟得滿好的。」

過去統一在新球場擊出首轟的打者有1990年台北市立棒球場首戰的汪俊良、1996年嘉義縣首戰的羅偉，以及2010年桃園首戰的高國慶，蘇智傑成為隊史第4人，貢獻亞太成棒主球場的首轟。

蘇智傑為獅隊打下第4發新球場首轟，追平兄弟紀錄，過去兄弟在1990年新竹首戰（王光輝）、1994年屏東首戰（路易士）、2002年花蓮首戰（彭政閔）、2024年大巨蛋（曾頌恩）敲出首轟。

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