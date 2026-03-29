中職》棒球熱燃燒！中信兄弟洲際主場開幕戰 逾萬球迷進場應援

中信兄弟台中洲際主場首戰吸逾萬球迷應援。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中職37年球季開打，中信兄弟今日回到台中洲際棒球場主場，台中市運動局表示，洲際主場首戰有滿滿驚喜，除了金曲歌王蕭煌奇現場飆唱年度主題曲〈奪還〉震撼全場外，「球后」戴資穎更跨界現身擔任開球嘉賓，吸逾萬球迷力挺，嗨翻洲際棒球場。

世界棒球經典賽台灣隊力拚韓國隊的絕佳表現，讓熱血球球迄今仍回味不已，中職37年球季開打，中信兄弟今回到洲際主場首戰登場，台中信兄弟總教練平野惠一指出，今年球隊以「奪還」作為年度口號，象徵主動出擊、勇於挑戰各隊強手，無論場上拚勁或場下應援氛圍，皆圍繞「奪還」精神，凝聚團隊向心力，也與球迷建立再度奪冠的共同信念；他說，目前球隊狀態已調整到位，將全力迎接新賽季挑戰。

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台中市運動局長游志祥指出，今日中信兄弟主場首戰對戰富邦悍將，吸逾萬球迷進場應援，中信兄弟2026年度主題歌曲〈奪還〉特別邀請金曲歌王蕭煌奇跨界操刀製作，由其親自作曲並領銜主唱，以極具感染力的嗓音詮釋球隊拚戰到底的精神，成為球迷應援的重要旋律，點燃洲際棒球場滿滿熱情，今日「主場第一球」由世界球后戴資穎投出，為賽事揭開精彩序幕。

運動局指出，台中市近年成功舉辦多項國際級棒球賽事，包括亞錦賽、世界12強棒球錦標賽、U23棒球錦標賽及世界棒球經典賽等，台中市府預祝中信兄弟本季全力拚戰，順利挑戰隊史第11座總冠軍，未來將持續優化運動設施與培訓資源，厚植基層實力，為台中培育更多優秀運動人才。

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