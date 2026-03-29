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中職》納瓦洛打造味全龍「鐵牛棚」 勝利方程式亮牌

2026/03/29 21:21

味全龍投手教練納瓦洛。（資料照，記者廖耀東攝）味全龍投手教練納瓦洛。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天味全龍以3：2擊敗樂天桃猿，今年轉戰龍隊的梅賽鍶扛球隊首戰先發，用87球投5.1局被敲7安包含1轟，飆3K無四死球失2分都是責失拿下勝投。

今天賽後龍隊總教練葉君璋表示，梅賽鍶表現很棒，即使遇到狀況他還是可以很冷靜地處理下來，第一場球隊就需要這樣的投手，今天表現就有教練團想要把他排在第一場的樣子。

6局下梅賽鍶在一出局後被敲2安退場，李超緊急上場救火，雖保送林子偉，不過先後三振林承飛、張閔勛順利「拆彈」拿下救援成功，成為比賽勝負關鍵。

葉總說，從春訓到現在投手教練納瓦洛對李超的印象、評價都很好，一直都在找拆彈人選，目前第一場看起來，李超就是納瓦洛的第一人選，「我認為他有計畫再多找幾位這樣的投手。」

龍隊取得1分領先優勢後，第7、8、9局依序推出林子昱、陳冠偉、林凱威各投1局無失分順利守成，球季首戰龍隊牛棚勝利方程式就亮牌，葉總說，「目前看起來（勝利方程式）應該是這樣子，如果有什麼想法納瓦洛會再跟我講。」

2020至22年納瓦洛擔任統一獅投手教練，後轉戰墨西哥聯盟，今年回到中職擔任龍隊投手教練，獲得非常好的評價。

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