HVL》這裡是台中我們不會怕！豐原高商5局逆轉華僑高中三連霸

豐原高商打下隊史第14冠。（高中體總提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114學年度高中排球甲級聯賽今於台灣體大落幕，豐原高商歷經5局激戰，終以3：2（21：25、25：19、17：25、25：17、15：8）逆轉勝，完成三連霸壯舉，隊史第14座冠軍到手，也追平女子組中山工商保持的最多冠紀錄。

「一切都很不可思議！」賽後豐原高商隊長莊子霆直言，本季與華僑高中多次交手皆處劣勢，如今結果令人驚喜，「整年對他們五次幾乎都輸，甚至前面也只拿過一局，所以能夠逆轉勝，當下真的覺得不太可能。」回顧本季一路走來的歷程，莊子霆表示，球隊從賽季初期並不被看好，到挺進決賽才逐漸被外界看見，「真的很辛苦，經歷很多高低起伏，但我們都撐下去、調整過來。」

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談到決勝關鍵，莊子霆認為球隊在防守與反擊的執行是勝負分水嶺，「每一顆球都盡力去拼，透過防守把球救起來，再轉成反攻，是很重要的關鍵。」他也強調團隊整體表現，「每一個人都很重要，大家都打得很好。」最後，莊子霆特別向隊友與教練表達感謝，「謝謝你們一路陪著我，讓我能夠走到今天。」並再次喊出球隊本季信念：「這裡是台中，我們不會怕！」展現地主球隊在關鍵時刻的強大韌性與信心。

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