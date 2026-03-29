中職》台南開幕戰驚爆工讀生遭轟巴掌流血 警法辦掌摑男

蔣姓男子（前右一）與中職蔡姓工讀生（前左一）起口角爭執。（圖取自 threads huhu_artnhandmade）

〔記者王俊忠／台南報導〕今天在台南安南區亞太國際棒球場舉行的中華職棒開幕戰，於晚間比賽結束時在3樓觀眾席後方走道發生觀眾掌摑中職工讀生臉頰的衝突狀況，有網友錄下打人影片po網，引發大批網友撻伐、支持遭打嘴巴流血的工讀生提告。南市警三分局表示獲報後即到場處理，將涉打人的蔣姓男子帶回依傷害罪嫌偵辦。

從影片中可見當時比賽結束、值歌手演唱時間，涉打人的49歲蔣姓男子先與1名身材較矮的中職工作人員有爭執，接著身材較高的中職蔡姓工讀生（20歲）跑過來想居中斡旋。蔣男大聲說要較矮的中職人員好好講時，蔡生也提高音量對蔣男說「好好講」，蔣男突然對蔡生罵說「你是哭爸喔！」、並揮手一巴掌打中蔡的左臉頰，蔡生被打的後退好幾步，蔣男還追上前對蔡生說「是他（指較矮的中職工作人員）要好好講」。

請繼續往下閱讀...

對此，南市警三分局說明，29日晚間7點半許接獲報案指稱亞太棒球場3樓觀眾席後方走道發生糾紛案，員警即到場處理。經了解是蔣姓男子因現場工作人員引導離場過程時引發蔣男的不滿情緒，蔣男與中職僱請的蔡姓工讀場管人員發生口角、並以掌摑方式揮打蔡生的左臉頰。警方到場後已將涉案的蔣男帶回派出所調查，全案依傷害罪嫌偵辦，並呼籲民眾應理性處理糾紛，避免以暴力行為解決問題。

蔣姓男子涉掌摑中職蔡姓工讀生的左臉頰。（圖取自 threads huhu_artnhandmade）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法