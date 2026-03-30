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國小籃球》北投女籃封后、大智國小斷安坑連霸 台灣男籃主帥圖齊現身觀戰

2026/03/30 07:17

台灣男籃總教練圖齊現身觀賽。（小學體總提供）台灣男籃總教練圖齊現身觀賽。（小學體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「2026全國小學籃球錦標賽」昨在一片歡呼與感動的淚水中圓滿落幕。本屆賽事匯聚了全台頂尖的基層籃球勁旅，各隊小將在賽場上展現出無畏的拚戰精神，交織出無數熱血動人的經典戰役，也為台灣基層籃球寫下嶄新的一頁。

六年級男子組賽事戰況激烈，台中大智國小團隊將士用命，終場以55：46力退實力強勁的衛冕軍新北安坑國小。小將們賽後欣喜若狂，笑著戴上象徵榮耀的冠軍戒指、高捧金盃。面對安坑國小素來聞名的強大三分火力，大智總教練黃建群賽前便下達嚴防三分線的鐵血指令，並以「防守轉換快攻」為進攻主軸，球員們在場上完美執行策略，成功壓制對手。

回首晉級之路，黃建群坦言，球員過去在四強或冠軍決賽常因高壓而放不開，因此賽前特別在休息室溫情喊話：「我們已經進到冠軍戰了，不管怎麼樣我都以你們為榮，拚盡所有、享受比賽！」此舉成功卸下小將們的心理包袱。本場背號13號的林湧喬與77號的游栢誠聯手狂砍33分，成為奪冠的絕對關鍵。被教練譽為「最穩定主力」的林湧喬，徹底執行了鞏固籃板與發動快攻的任務；而揮別前役低潮的游栢誠則在戰況膠著的第三節挺身而出，帶動球隊超前比數。大智國小靠著互信的團隊配合，成功譜寫了專屬他們的奪冠篇章。

六年級女子甲組冠軍戰同樣扣人心弦，台北市北投國小展現堅強的防守底蘊，以46：40驚險力退南投縣南光國小，勇奪后冠。北投總教練洪貞景賽後難掩感動，他表示球員平時訓練極為刻苦，儘管背負外界高度期許與壓力，但這群12歲女孩用行動證明了她們能在高壓賽事中穩住陣腳的大將之風。

洪貞景強調，此役致勝關鍵在於防守策略奏效，透過臨場佈署成功限制了對手主力發揮。陣中「本土洋將」石書易表現亮眼，曾受傷病困擾的她重拾昔日身手，繳出6分、4籃板及3阻攻的全方位數據，在禁區築起一道絕對防線。她分享教練賽前特別叮囑要「勇於對抗、不怕身體接觸」。這座冠軍見證了團隊從初期第五名一路蛻變登頂的成長軌跡，即將畢業的她也期盼未來能進入理想國中，續追國手夢想。

六年級女子乙組方面，由新竹市西門國小奪冠。總教練毛崧懿指出，球隊憑藉扎實的二三區域聯防與防守轉換快攻建功。背號55號的陳采妍進攻穩定且能帶動團隊士氣。

榮獲亞軍的苗栗永貞國小雖面臨學生人數少、球員易有兩到三年斷層的嚴峻困境，但總教練陳欣宏對選手們奮戰到底的表現予以高度肯定。他強調，闖進冠軍戰已遠超原先設定的八強目標，這不僅是平時努力的豐碩成果，更是讓球員盡情展現實力的最佳舞台。

本屆賽事場邊星光熠熠，台灣男籃國家隊主帥圖齊（Gianluca Tucci）受邀觀賽，對賽事氛圍讚譽有加，並觀察到孩子們展現極高專注力。「我很喜歡這裡的氛圍，看台上家長的熱情吶喊更感染了每一位球員。」面對落敗流淚的孩子，圖齊溫柔勉勵：「失敗是進步的一部分，更是明天變好的契機。能闖進決賽就該為這段旅程感到自豪。」他更透露已發現數名具潛力的好手，勉勵大家保持熱情追夢。

此外，松山高中主帥葉瑋喬擔任轉播球評時直言，賽事規模已直逼JHBL與HBL，基層的戰術素養正顯著提升：「今天看到許多隊伍展現出成熟的系統戰，團隊意識與戰術素養的培養，對小球員未來極具助益。」兩位籃壇名帥的現身，不僅為賽事增色，更為台灣籃球基層扎根注入了一劑強心針。

北投國小開心慶祝。（小學體總提供）北投國小開心慶祝。（小學體總提供）

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