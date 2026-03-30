UVL》陳莉鈞助北市大女排9度封后 成軍3年中信學院收下亞軍

北市大女排9度UVL封后。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕114學年度UVL大專排球聯賽公開女子一級落幕，台北市大以局數3：1（25：18、22：25、25：18、25：18）力退中信學院衛冕成功，收下隊史第9冠和6年內第5冠；成軍第3年的中信學院拿到亞軍也是最佳戰績。

決賽在天母北市大體育館進行，北市大發揮地主優勢，陳莉鈞16分，林良黛、許恆芸各14分帶動下，強壓全場最高24分蔡幼群領軍的中信學院。大會賽後頒獎典禮，最有價值球員北市大甘可慧，最佳舉球員中信學院江辰翊，最佳邊線攻擊球員中信學院蔡幼群、高雄師大陳思妤，最佳舉球員對角攻擊球員北市大許恆芸，最佳中間攔網球員北市大翁梓勻、黃惠婷，最佳自由球員台灣師大陳彥臻，最佳教練北市大鄧衍敏。

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拿下近6年第5冠，接手北市大女排隊13年的執行教練「小牛」鄧衍敏表示，很感謝校長和學校提供很棒的運科資源、醫療防護，以及企業聯賽贊助商的支持，更開心陪伴球員拿到佳績。今年是北市大姐妹檔陳莉鎔、陳莉鈞最後一次UVL合體，姐姐陳莉鎔說：「我今天守得不錯，最好的防守就出現在這場比賽。」妹妹陳莉鈞直言：「今天接發球接得亂七八糟，只好用防守和攻擊補足，球來就打。」

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