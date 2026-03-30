UVL》台師大相隔5季重返榮耀 隊史第24冠終於到手

台師大重返榮耀贏得隊史第24冠。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「小温」温逸凱說到做到，與隊長張祐晨聯手拿下26分，率台灣師大直落三（25：23、25：16、25：15）扳倒衛冕軍中原大學，相隔5年在114學年度UVL大專排球聯賽公開一級決賽重返榮耀，隊史第24冠終於到手。

決賽在天母北市大體育館落幕，再度由同樣兩隊廝殺，但結果大不同，這回由台師大甜蜜復仇，全隊都激動得紅了眼眶，温逸凱也流下英雄淚。大會賽後頒獎，最有價值球員台師大温逸凱，最佳舉球員中原大學林謙，最佳邊線攻擊球員台師大張祐晨、中原大學劉昱麟，最佳舉球員對角攻擊球員台師大謝沅驊，最佳中間攔網球員台師大林裕鈞、台師大李俊佑，最佳自由球員國北教大陳佑誠。

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多年願望終於實現又拿到MVP，温逸凱激動落淚，「像我第一局沒打好，一度落後4分，但全隊沒人想放棄，大家互相cover和鼓勵，才能拿到冠軍，有些學長要畢業了，不想留遺憾，這個MVP是全隊的。」張祐晨表示，學生生涯非常好玩，「大一那年我沒打，但經歷「斷霸」（13連霸中斷），之後每一年都很努力，但都帶著遺憾的心情離開，最後一年，謝謝他們陪我走過這個旅程。」

曾率台師大完成史無前例13連霸的執行教練張恩崇表示，這些年一直期待想要完成這個心願，贏球的關鍵在於團隊凝聚力和向心力，「前幾年就是差那麼一點點，以些微幾分落敗，孩子們很努力，才能順利重返榮耀，希望來年可以繼續保持。」

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