中職》不聽勸還掌摑球場工讀生 男子被肉搜、公司發文切割

蔣姓男子（左）對球場工讀生甩巴掌，被列為球場黑名單，此事件也引發網友怒火、肉搜蔣男，蔣男任職的「幸福家不動產」也發文切割，表示即日起已終止與該男的聘雇關係。（圖擷取自threads）

首次上稿 03-30 08:21

更新時間 03-30 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕台南亞太國際棒球場昨日（30日）舉行首場職棒例行賽，不過這場「亞太首戰」卻傳出有觀眾不聽從勸導而動手掌摑工讀生，事後中職聯盟陪同工讀生驗傷，並將動手的蔣姓男子列為球場黑名單。此事件也引發網友怒火、肉搜，蔣男任職的「幸福家不動產」也發文切割，聲明即日起終止僱傭關係。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，網友起底，這名蔣姓男子曾有傷害、公然侮辱與過失傷人的前科，目前任職於「幸福家不動產湖美加盟店」，職稱是儲備經理，事後蔣男也已經將個人社群關閉。針對員工失控行徑，「幸福家不動產」今凌晨在臉書發表聲明：「關於本公司員工之個人行為相關事件，經內部了解後，已於即日起終止與該員工之聘僱關係。本公司秉持尊重、理性及守法之原則，對任何形式之暴力行為皆持零容忍態度。感謝各界的關心與監督。」

面對「幸福家不動產」的聲明，許多網友仍然不買單，紛紛留言表示：「新聞都大了才跟牠切割，那他之前那麼多傷害案件你們都沒看到嗎？」、「一堆前科你們真的都不知道嗎？還有酒駕欸？」、「開除沒用啊！本人要出來善後啊」、「真的終止聘僱了嗎？還是對外講講而已？」、「換一間房仲繼續上班，有差嗎？」、「累犯，還能說零容忍喔？」熱愛棒球的柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安也留言：「最有誠意的解決方式不是解僱切割，是勸當事人出來公開跟聯盟場務道歉。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法