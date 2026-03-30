網球》三巨頭都辦不到！辛納邁阿密封王 捧陽光雙冠締空前紀錄

辛納。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）今在邁阿密大師賽男單決賽以6：4、6：4橫掃捷克21種子萊赫卡（Jiri Lehecka），一盤未失勇奪北美「陽光雙冠」，成為網壇史上第一人。

辛納在前一站印地安泉大師賽連拿12盤，包括在決賽力退30歲俄國前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）封王，這一站仍然勢如破竹，一路過關斬將一盤都沒讓出，順利在邁阿密奪冠，成為史上第一位一盤未失勇奪拿下陽光雙冠的球員，這12場比賽辛納甚至只有1場面臨對手的盤末點，他在印地安泉第4輪曾被巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）在搶7決勝局握有3個盤末點，但仍全數化解逆轉拿下該盤。

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事實上，辛納去年在巴黎大師賽封王過程同樣一盤都沒掉，也是1990年ATP千分等級大師賽賽制實施以來第一位連三場大師賽都一盤未失封王的球員，持續衝擊西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的球王寶座。

辛納成為史上第8位、也是2017年瑞士天王費德爾（Roger Federer）後首位同年橫掃陽光雙冠的球員，「很高興可以在展開紅土賽季前抱走不只一座、而是兩座冠軍，第一次在這裡完成陽光雙冠真的難以置信，這是我從未想過的事，而且相當難以達成，但我們還是辦到了。」

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