目睹亞太球場掌摑衝突！他「0.0」驚呆入鏡成話題 真實身分超狂

目睹蔣姓男子對球場工讀生甩巴掌，全英公開賽混雙冠軍的葉宏蔚露出驚呆表情成為話題。（圖擷取自threads）

〔即時新聞／綜合報導〕台南亞太國際棒球場昨（30日）首場職棒例行賽驚傳暴力事件，1名蔣姓男子不聽從勸導，竟動手掌摑工讀生，衝突影片曝光後引發網友怒火、肉搜；而影片中有1球迷看到掌摑瞬間露出驚訝臉也成為話題，這名男子身分也曝光，是為台灣奪羽球全英公開賽首座混雙冠軍的葉宏蔚。

現年26歲的男子羽球選手葉宏蔚昨也入場觀賞亞太球場首場職棒例行賽，卻意外入鏡掌摑工讀生影片，蔣男動手掌摑工讀生瞬間，葉宏蔚瞪大雙眼露出驚訝表情，他立刻去關心被手掌的摑工讀生。

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葉宏蔚驚訝表情也成為網路話題，許多網友紛紛表示：「目瞪口呆都可以這麼帥」、「驚訝的表情蠻適合當成迷因」、「驚訝臉有梗圖潛力」、「難怪覺得眼熟，原來真的不是路人」、「人群之中你最亮眼」。被問你的臉非常驚恐，葉宏蔚也現身留言直呼「那一下真的很用力」。

葉宏蔚本月8日與搭檔詹又蓁在全英公開賽奪混雙冠軍，成為史上第一對在全英賽混雙賽奪冠的台灣組合，兩人世界排名也升至生涯新高的12名，身為棒球迷的葉宏蔚曾透露最喜歡的職棒球員是江坤宇。

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