自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

目睹亞太球場掌摑衝突！他「0.0」驚呆入鏡成話題 真實身分超狂

2026/03/30 10:07

目睹蔣姓男子對球場工讀生甩巴掌，全英公開賽混雙冠軍的葉宏蔚露出驚呆表情成為話題。（圖擷取自threads）目睹蔣姓男子對球場工讀生甩巴掌，全英公開賽混雙冠軍的葉宏蔚露出驚呆表情成為話題。（圖擷取自threads）

〔即時新聞／綜合報導〕台南亞太國際棒球場昨（30日）首場職棒例行賽驚傳暴力事件，1名蔣姓男子不聽從勸導，竟動手掌摑工讀生，衝突影片曝光後引發網友怒火、肉搜；而影片中有1球迷看到掌摑瞬間露出驚訝臉也成為話題，這名男子身分也曝光，是為台灣奪羽球全英公開賽首座混雙冠軍的葉宏蔚。

現年26歲的男子羽球選手葉宏蔚昨也入場觀賞亞太球場首場職棒例行賽，卻意外入鏡掌摑工讀生影片，蔣男動手掌摑工讀生瞬間，葉宏蔚瞪大雙眼露出驚訝表情，他立刻去關心被手掌的摑工讀生。

葉宏蔚驚訝表情也成為網路話題，許多網友紛紛表示：「目瞪口呆都可以這麼帥」、「驚訝的表情蠻適合當成迷因」、「驚訝臉有梗圖潛力」、「難怪覺得眼熟，原來真的不是路人」、「人群之中你最亮眼」。被問你的臉非常驚恐，葉宏蔚也現身留言直呼「那一下真的很用力」。

葉宏蔚本月8日與搭檔詹又蓁在全英公開賽奪混雙冠軍，成為史上第一對在全英賽混雙賽奪冠的台灣組合，兩人世界排名也升至生涯新高的12名，身為棒球迷的葉宏蔚曾透露最喜歡的職棒球員是江坤宇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中