NBA》7分鐘狂掃31：0！ 暴龍寫下聯盟首見史詩級記錄

暴龍今天對魔術，打出創記錄的31比0攻勢。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕目前正在力保東部前6的暴龍，今天主場對魔術打出史詩級一戰，球隊在首節中段到第二節初，拉出一波31比0的攻勢，寫下聯盟有數據以來最高記錄。

今天第一節開始，暴龍還以14比20落後，不過在該節剩下約5分鐘時風雲變色，暴龍開始瘋狂得分，而魔術則是陷入無法得分的困境，這波攻勢一路延續到第二節開打2分鐘左右，總計暴龍在這7分鐘內打出了31比0攻勢，一口氣把比分從落後變成45比20領先，直接把比賽帶走。

請繼續往下閱讀...

根據NBA官方統計，31比0攻勢，是聯盟自從1997至1998年賽季加入「Play by Play」以來最高記錄。

此戰暴龍最終以139比87輕鬆取勝，明星前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）23分5籃板15助攻，其中助攻寫下生涯新高，巴瑞特（RJ Barrett）則是貢獻全隊最高24分；魔術方面，巴恩（Desmond Bane）17分全隊最高，狀元一哥班切羅（Paolo Banchero）14投3中，僅9分進帳。

TORONTO JUST WENT ON A 31-0 RUN!



It's the LARGEST unanswered run in the PxP era （1997-98）pic.twitter.com/VQGgEaNdQO — NBA （@NBA） March 29, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法