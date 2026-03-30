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MLB》本季首戰宰制對手！水手前首輪大物先發好投比肩「巨怪」

2026/03/30 10:39

漢考克今天先發6局讓對手無安打產出，拿下本季首勝。（美聯社）漢考克今天先發6局讓對手無安打產出，拿下本季首勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手前首輪大物漢考克（Emerson Hancock）今天掛帥繳出優異表現，送給守護者前6局無安打，幫助球隊以8：0完封對手，系列賽以2勝2敗戰成平手。

漢考克在2020年以首輪第6順位被水手選進，在2021年與2022年分別被排入大聯盟百大新秀榜第32名與第82名，今年將迎來生涯第4個大聯盟球季。

今天漢考克面對守護者擔任先發投手，在今年的首場出賽就繳出令人眼睛為之一亮的表現，在1局上保送強打拉米瑞茲（José Ramírez）後，連續送給對手13上13下。

進入到第6局的投球時，雖面對首名打者凱弗斯（CJ Kayfus）投出觸身球，但隨即讓經典賽義大利國手羅奇歐（Brayan Rocchio）擊出雙殺打，最後解決掉史蒂芬‧關（Steven Kwan）拿下3出局，也結束他今天的投球任務。

本場漢考克主投6局用了97球，其中62顆為好球，送出9次三振與1次保送，沒有失掉任何1分，甚至連1支安打沒有被擊出，完美封鎖守護者打線，拿下本季首勝，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，漢考克成為隊史第4位繳出至少6局無安打表現並在前6局送出至少9次三振的投手，達成過的選手包括吉爾伯特（Logan Gilbert）、雷伊（Robbie Ray）以及「巨怪」強森（Randy Johnson），其中強森還完成過5次。

除了漢考克的優異表現外，打線也在多諾文（Brendan Donovan）開轟的帶領下狂拿8分，而投手端在漢考克退場後，克里斯威爾（Cooper Criswell）接替投球一共後援3局飆出5K沒有失分，收下生涯第2次的救援成功。

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