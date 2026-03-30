NBA》SGA轟30分續寫歷史紀錄 雷霆扳倒尼克近15戰拿14勝

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻30分領軍下，以111：100打敗尼克，近15戰拿下14勝。

兩隊前次在紐約交手，雷霆以3分差險勝，今靠「SGA」與多特（Luguentz Dort）各拿8分，首節打完握有26：23領先，尼克次節緊咬比分，節末哈特（Josh Hart）、布朗森（Jalen Brunson）輪流得手，在上半場結束追到52：53。

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雷霆前兩節團隊命中率48.6%，威廉斯（Jalen Williams）拿全隊最高13分，吉爾吉斯亞歷山大與多特各拿12分，尼克上半場外線手感不俗，三分球24投11中，布朗森拿下全場最高16分，布里吉斯（Mikal Bridges）進帳10分。

衛冕軍易籃後持續維持優勢，尼克雖在末節靠湯斯（Karl-Anthony Towns）與布朗森輪流輸出，一度在倒數4分47秒追到95：97，但隨後又陷入長達3分鐘的得分荒，「SGA」則再度在關鍵時刻挺身而出，率領雷霆打出一波10：0攻勢，澆熄反撲對手反撲氣燄。

吉爾吉斯亞歷山大18投8中，罰球16投13中，連續135場比賽得分至少20分持續堆高歷史紀錄，威廉斯進帳22分，中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）挹注16分、9籃板。

尼克一哥布朗森今砍下全場最高32分，湯斯、哈特與布里吉斯都拿15分，兩隊今罰球數懸殊，尼克17罰13中，雷霆38罰31中，尼克總教練布朗（Mike Brown）今也因不滿尺度大動作抗議吞下技術犯規。

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