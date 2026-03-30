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MLB》開季連3場開轟寫紀錄！白襪重砲村上宗隆：還有很長一段路要走

2026/03/30 11:51

村上宗隆開季連續3場比賽開轟。（美聯社）村上宗隆開季連續3場比賽開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年透過入札制度挑戰大聯盟的日本重砲村上宗隆，開季靠著熟悉的全壘打寫下紀錄，自己除了對記錄的締造表達喜悅之情外，也道出了目前面對對方投手的課題。

村上宗隆在去年底以2年總額3400萬美元的合約加盟白襪，成功開啟旅美生涯，而在經歷世界棒球經典賽的低迷後，進入到大聯盟例行賽總算找回重砲本色，生涯前3場比賽通通都有全壘打產出，追平2019年的路易斯（Kyle Lewis）以及今年守護者的大物德勞特（Chase DeLauter），此外最多的則是連4場開轟的史托瑞（Trevor Story）。

對於能夠在大聯盟的歷史上記下一筆，村上宗隆坦言很開心能夠達成這樣的紀錄，「但就像我之前說的，現在還有很長一段路要走，還有很多方法可以進步，所以在接下來的日子我會繼續努力。」

村上除了表達喜悅之情外，也透露自己在面對對方投手時所遇到的課題，他表示對方投手絕對會參雜不同的球種來面對他，因此想要猜到對方會丟出什麼球真的非常困難，「因此我盡可能地研究與分析這些不同的情況，甚至也會透過PitchCom（電子暗號發送器）來參考、了解我們的投手會投什麼球，這樣當我在迎敵時就可以轉化成我打擊的參考依據，我每一次的打席和發生的狀況都是在學習，這樣我就能根據這些經驗繼續成長。」

村上宗隆開季至今打了9個打數，3支安打皆為全壘打並打回3分打點，吞下4次三振但也選到4次保送，打擊三圍.333/.538/1.333。

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