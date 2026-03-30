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中職》悍將遊俠最後一舞！「ONE FOR ALL」林哲瑄引退賽4/5、4/6新莊登場

2026/03/30 11:18

林哲瑄引退主視覺。（富邦提供）林哲瑄引退主視覺。（富邦提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將傳奇外野手林哲瑄去年季末宣佈引退，球團將於4月5日（日）及4月6日（一）舉辦「ONE FOR ALL」林哲瑄引退主題日，4月5日林哲瑄將最後一次以球員身份，踏上新莊主場的外野防區，並將使用林哲瑄引退紀念球實戰；4月6日賽後，則將舉行正式的引退儀式，細數他為悍將奮不顧身的每一個飛撲與衝刺。

主題日兩天將準備豐富的內野進場贈品、簽名拍照會、生涯特展及場外互動活動，邀請所有悍將家人再次齊聚新莊城堡，見證悍將遊俠職棒球員生涯最後的時刻。

為了回饋長期支持哲瑄的球迷，主題日兩天推出多項限定贈品等著悍將家人們，凡購買主題日內野票券，進場皆可獲得「林哲瑄引退專刊」，完整記錄他從大聯盟到中職的奮鬥歷程，以及林哲瑄引退後專訪告白。

此外，5日引退賽當日將加贈「觀賽證書套組」與「紀念球員卡 －生涯典藏款」；6日引退儀式當日則贈送「觀禮證書套組」與「紀念球員卡－榮耀紀錄 款」。兩天進場更分別加碼提供韋恩特濃咖啡及黑松沙士清新紅柚風味，讓大家在滿滿能量中見證傳奇謝幕。

讓悍將家人們在重要時刻與林哲瑄面對面，「ONE FOR ALL 悍將遊俠簽名會」在主題日兩天登場，5 日賽後於環形舞台登場，6 日下午 3 點於 2 樓場外舞台和大家見面，參加券每場限量111名，每張售價 2,500 元，內含「遊俠典藏套組」（包含影像壓克力立牌、不鏽鋼餌 料盤及引退視覺紀念板各一個）。

簽名會將於4月1日12:30在富邦悍將售票網開賣，每帳號限購一張，想要與哲瑄留下珍貴紀念的球迷千萬別錯過。 除了賽事與儀式，場外也特別規劃了《逐夢軌跡》林哲瑄生涯特展，展出林哲瑄旅美、義大 及富邦時期的珍貴實戰裝備與影像。場外互動區則設有「互動拍照區」、「真心話留言牆」以及能在大螢幕播放祝福的「祝福攝影棚」。只要完成任一項互動任務，即可獲得「哲瑄精 彩瞬間吊飾盲包」（共 4 款隨機發送），每日數量有限，送完為止，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

林哲瑄簽名會。（富邦提供）林哲瑄簽名會。（富邦提供）

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