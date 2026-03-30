亞太棒球場失控男列黑名單！受害工讀生妹妹曝傷勢：絕對告到底

台南亞太國際棒球場一名男子因不滿管制，竟當眾掌摑現場工讀生，引爆民眾怒火。（@huhu_artnhandmade/Threads提供）

〔即時新聞／綜合報導〕台南亞太國際棒球場昨（29）日迎來中華職棒首戰，竟驚傳令人髮指的暴力事件。一名男子因不滿管制區引導，竟當眾掌摑一名執行勤務的工讀生，導致其聽力一度受損。對此，中職聯盟強調對暴力行為「零容忍」，除了將該施暴者列入永久黑名單，也已陪同受害者完成報案與驗傷程序。受害工讀生的妹妹也在社群發文表示「絕對告到底」。

根據社群平台Threads瘋傳的現場目擊影片顯示，當時該名工讀生正依照聯盟規定，試圖勸導民眾離開管制走道以維持動線流暢，不料一名男姓民眾突然情緒失控爆氣叫囂，並在眾目睽睽之下重重甩了工讀生一記耳光。畫面曝光後隨即點燃大批網友怒火，紛紛要求嚴懲施暴者，維護球場工作人員的人身尊嚴及安全。

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受害工讀生的妹妹事後也在社群報平安，表示哥哥已由聯盟主管陪同完成筆錄並至醫院驗傷，目前耳朵聽力尚存，但仍需觀察是否有腦震盪或後續頭痛症狀。她強調，「沒有人會放過那個男的，絕對告到底！」並感謝廣大球迷的聲援與聯盟第一時間的協助。

中職會長蔡其昌對此事件高度重視，直言「一定提告」。中職聯盟聲明指出，當時工讀生因走道管制而上前勸導該名民眾返回座位，但該名民眾不聽從勸導並動手毆打對方。事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。

中職聯盟重申，對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾之安全。

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