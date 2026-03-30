運動舞蹈》台灣女將陳芝妤奪黑池大賽單人拉丁舞銀牌 世界排名有望升至第2

陳芝妤（左）在英國黑池登場的WDSF運動舞蹈節成人女子單人拉丁舞勇奪銀牌，締造台灣在這項大賽最佳成績，世界排名有望升上第2。（舞蹈總會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將陳芝妤在英國黑池登場的WDSF運動舞蹈節成人女子單人拉丁舞躋身決賽，最終也以穩定成熟的表現勇奪銀牌，締造台灣在這項大賽的最佳成績，且世界排名有望升上第2。

台灣舞蹈總會表示，本次遠征需橫越歐亞，行經俄烏及中東等局勢緊張區域，無論備戰或移動過程皆充滿挑戰，能順利站上黑池舞台實屬不易。

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世界排名第4的陳芝妤在歷經5輪激烈競爭成功晉級決賽，最終以穩定成熟的表現勇奪銀牌，僅次於連續兩屆世界青年錦標賽冠軍、義大利選手卡多琳（Maddalena Cadorin）。

WDSF官方十分肯定陳芝妤的表現，「陳芝妤以清晰度與控制力見長，證明具備在世界頂尖舞台競爭的實力，於黑池奪牌實至名歸。」陳芝妤憑藉在黑池大賽的銀牌，世界排名可望躍升至第2名，直逼世界舞后寶座。

青年選手方面，台灣也展現強勁實力，郭品薰挑戰青年組及成人組，在超過60組選手中挺進第3輪，名列13名。最年輕的代表隊選手林恩正／李姍檥首次踏上歐洲賽場，即挑戰黑池舞台，在青少年一級拉丁獲11名，以及青少年一級十項全能公開賽拿到第6名。

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