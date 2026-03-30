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中職》樂天女孩開場舞獲好評！筠熹與韓籍新援金佳垠暖心互動曝光

2026/03/30 12:10

金佳垠。（樂天桃猿提供）金佳垠。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒新球季正式揭開序幕，樂天桃猿於28日、29日在台北大巨蛋登場，賽前「樂天女孩」以全新開場舞震撼登場。整齊劃一的動作搭配滿滿能量的熱情演出，讓球迷紛紛給出高度評價。特級副隊長筠熹開心表示：「這一次感覺的出來大家的默契越來越好了，這次舞蹈呈現出來廣受好評，看到真的很開心，努力很值得！」舞蹈總監陸筱晴也感性分享：「網路上對於開場舞的好評，我看了真的超開心也超高興！覺得做到了，很有成就感！」

談到本季加入的兩位韓籍新成員，筠熹給予高度肯定，「學妹的表現我覺得超棒，她們一定也給自己很大的壓力！」她更分享與高佳彬、金佳垠之間的暖心互動。日前與高佳彬一同搭車時，筠熹聽到KPOP歌曲忍不住開心大唱，唱到一半才突然意識到，趕緊停下來詢問是否嚇到對方。沒想到高佳彬笑說：「因為他自己是個大I人，聽到學姊大唱韓文歌，覺得在台灣也有熟悉的感覺，真的很需要像學姐這樣子的人。」筠熹也透露，球場應援會分高個與矮個組，讓她與身高較高的韓籍成員無法站在同一側，直呼有些可惜，但透過翻譯得知，「佳彬很希望可以跟我們一起玩。」讓她很開心。

另外，被稱為「小可愛」的金佳垠，近期在練舞時因壓力過大一度落淚，筠熹透露，這兩天有主動關心對方狀況，金佳垠立刻給她一個大大的擁抱，讓她瞬間感受到對方承受的壓力，「這個小妹妹壓力一定很大。」她也溫柔安慰對方不要擔心，並表示在異地發展，語言與環境都充滿挑戰。這份擁抱也讓她回想起自己曾在異地出道的心情，「今天的擁抱讓我回想到以前，在異地出道的感覺，如今我們這樣的角色真的很需要，摸摸頭、拍拍肩都會是無形的鼓勵。」舞蹈總監陸筱晴也表示：「我也期待學妹們整個球季的成長，相信她們會越來越好。」

為了呈現最完美的開場舞效果，陸筱晴透露，本次排練相當密集，歷時兩週、每次長達4至5小時，甚至在開幕前一晚仍進行夜間排練，直到深夜12點才結束。她感性表示：「我覺得最感動的是，有女孩其實壓力很大，練到哭，但隔天還是繼續站上場，把最好的狀態呈現給大家。所以你現在看到的整齊跟亮眼，其實都是她們一點一滴累積出來的。」同時也坦言，本次在整體風格上做出不少調整，從氣勢、節奏到畫面呈現，都希望帶來更強烈的舞台感染力，「如果大家有感受到，那就代表我們這次的努力是有被看見的。」

樂天女孩開場舞。（樂天桃猿提供）樂天女孩開場舞。（樂天桃猿提供）

韓籍成員左起高佳彬、廉世彬、金佳垠昨辦簽名會。（樂天桃猿提供）韓籍成員左起高佳彬、廉世彬、金佳垠昨辦簽名會。（樂天桃猿提供）

樂天特級副隊長筠熹。（樂天桃猿提供）樂天特級副隊長筠熹。（樂天桃猿提供）

中職》樂天女孩開場舞獲好評！筠熹與韓籍新援金佳垠暖心互動曝光左起舞蹈副總監曉帆、舞蹈總監陸筱晴。
（樂天桃猿提供）

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