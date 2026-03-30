NBA》要組史上最大團？傳勇士將尋求雷納德、詹姆斯加入和柯瑞搭檔

詹姆斯、柯瑞。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士這季因為傷病問題戰績不盡理想，只能從附加賽來爭取季後賽門票。今天NBA知名記者史坦（Marc Stein）指出，他們可能在休賽季追逐雷納德（Kawhi Leonard）和詹姆斯（LeBron James），希望為柯瑞（Stephen Curry）爭取最後拚冠的機會。

外媒指出，勇士其實在今年交易截止日前曾試圖透過交易想要得到雷納德，但最後快艇選擇把雷納德留下，送走哈登（James Harden）、祖巴克（Ivica Zubac），以雷納德為核心搭配哈登交易案得到的葛蘭德（Darius Garland），但似乎也沒有太明顯的突破，因此他們會持續尋求其他年輕球員加入。

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內文提到，比起雷納德，勇士尋求詹姆斯加入球隊相對容易，而詹皇這季依舊很有競爭力，場均20.9分、6.9助攻、6籃板，下季再戰的機會相當高，倘若他加入勇士，和柯瑞、D.格林搭配起來問題應該不大。

勇士自2022年拿下總冠軍後就未曾再重返西部決賽，外媒認為，雷納德和詹姆斯的加入可為球隊帶來豐富的經驗，尤其先前培養年輕球員庫明加（Jonathan Kuminga）、波爾（Jordan Poole）的「雙線並進」操作失利後，他們改把希望放在巴特勒（Jimmy Butler）、哈佛德（Al Horford）甚至波辛傑斯（Kristaps Porzingis）等更有經驗球員身上，只是這季傷病問題過於嚴峻，讓他們無法繳出理想成績，因而休賽季可能放手一搏，尋求其他球星加入。

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