NBA》只打半場好球！勇士慘遭金塊逆轉 無緣4連勝

約基奇。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客金塊上半場打出好球，無奈第3節被對手爆打一波40：21攻勢逆轉超前，最終金塊在約基奇（Nikola Jokic）25分、15籃板帶領下，以116：93收下6連勝也中止勇士3連勝。

勇士目前雖然還未能迎回一哥柯瑞（Stephen Curry），但近期拉出一波3連勝，狀況不差。今天作客金塊，首節打完取得5分領先。

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第2節還剩9分57秒時，兩隊爆發推擠衝突，好在並沒有擴大，只是以技術犯規收場，而金塊也趁勢打出一波9：2攻勢，眼看對手追上，D.格林（Draymond Green）、小裴頓（Gary Payton II）等人輪流跳出得分止血，勇士再度超車，半場打完暫時以53：46領先。

勇士上半場團隊命中率46%，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）一人包辦14分全隊最高，格林也有10分入袋；金塊方面，約基奇攻下15分為全場最高。

易籃後，金塊急起直追，第3節靠著約基奇帶領下單節打出40：21攻勢超車，末節更是火力全開，進攻多點開花之下讓勇士無力反擊，無緣4連勝。

金塊今天團隊命中率達到50%，全隊飆進19顆三分球，約基奇拿下25分、15籃板、8助攻，穆雷（Jamal Murray）20分、7助攻次之；勇士方面，波辛傑斯、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）都攻下23分全隊最高。

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