中職》「中信兄弟x巧虎」聯名主題日登場！兒童節假期洲際登島

「中信兄弟x巧虎」聯名主題日。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟2026球季首場主題日，將於4月3日（五）至4月5日（日）兒童節連續假期在臺中洲際棒球場甜蜜登場！本年度首檔IP主題日攜手大小朋友共同的好朋友——巧虎，打造期間限定「巧虎Sweet Land」，邀請球迷一同走進充滿童趣的Sweet Land，留下最難忘的假期時光！

巧虎與琪琪將首次穿上中信兄弟黃色主場球衣，陪你在洲際過假日！

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在大朋友的成長記憶中、在小朋友的生活時光裡，巧虎可說是陪伴在身邊的重要角色。本次主題日特別將洲際棒球場打造成假期限定的「Sweet Land」，主視覺由巧虎與琪琪攜手中信兄弟球員陳琥、呂彥青、岳東華、許基宏共同登場，邀請大小朋友一起進場，創造更多專屬於彼此的甜蜜回憶。巧虎與琪琪也將首次踏上棒球場，與現場球迷共度溫馨又歡樂的午後時光。

最萌天才演員Nina葉子綺壓軸登場開球

本次主題日開球嘉賓陣容同樣吸睛，除了邀請巧虎品牌幕後推手——日商倍樂生股份有限公司台北分公司總經理小沼和幸，以及深受喜愛的巧虎與琪琪擔任開球嘉賓外，更特別邀請去年入圍金鐘獎與金馬獎、年僅九歲的天才演員Nina葉子綺擔任壓軸開球嘉賓，將於假期最後一天開出精采好球，為活動劃下最精彩的句點。

超實用進場贈品，好朋友一直陪在你身邊！

本次內野進場贈品三日皆精心準備兼具實用與收藏價值的小物，包含萬用小方巾、隨手記筆記本與環保餐具組，讓球迷在日常生活中也能延續主題日的甜蜜氛圍，就像好朋友時刻陪伴在身邊。

場外活動超豐富 打造最Sweet的假期體驗

除了精彩賽事與舞台活動外，場外體驗同樣豐富多元。活動三日邀請不同類型甜點店家進駐，讓球迷在觀賽之餘也能享受滿滿甜點時光；完成闖關活動兩道關卡，還有機會獲得限量巧虎聯名氣球。此外，本次特別規劃「共創彩繪天地」，邀請大小朋友一起揮灑創意，留下專屬作品；喜愛拍照的球迷則不可錯過「甜蜜空間」打卡區，打造滿滿夢幻氛圍，讓人拍到欲罷不能。現場亦設有巧虎聯名姓名貼機台，讓巧虎成為日常生活中的可愛陪伴。

中信兄弟 x巧虎聯名主題日-歡迎光臨 巧虎Sweet Land，4/3（五）-4/5（日）開賽時間為下午5點05分，進場時間為下午2 點，邀請所有大小朋友，一起進場應援、度過甜蜜的午後時光！更多相關活動資訊請持續追蹤中信兄弟官方社群。

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