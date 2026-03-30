澎湖之光林育夙 槓上中華帕拉林匹克總會

林育夙自費參加國際賽，被中華帕拉林匹克總會改為公費，後又變成自費。（林育夙提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖之光林育夙，在個人臉書網頁，以【不要以為我沒有手可以擋，你就可以一直搧我耳光！】為題，槓上中華帕拉林匹克總會，當他拼了全力在為國爭光，並讓中華民國的國旗出現在國際賽大背板上的那一刻，照片上的笑容其實是硬擠出來的！因為那一刻他的心中是無比酸楚。

原本林育夙前往西班牙參賽，是募款自費參加比賽，藉此取得國際分級與選手資格。當然，因為是國際賽報名，一定要經過「中華帕拉林匹克總會」窗口，並且在今年1月底就已經完成所有國內外行政手續、比賽報名、行程規劃，機票和住宿也早早買好，因為越早買越便宜。但總會在沒有任何溝通或協調的狀況下，片面通知林育夙，要求配合以「公費出國」，甚至宣布自費陪同出賽的教練，改成這趟比賽公費的帶隊教練！讓林直接平白無故損失了8萬台幣！ 出發前1週又突然整團取消出國！理由是美伊戰爭爆發。

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其實有非常多方法可以解決，比如：「直飛歐洲，再到歐洲境內轉機」、「改從中國轉機」、「分批出發，不必同一班飛機」等，但有這麼多方案可以處理，但總會選擇的方式，是直接取消整團行程，但總會以及運動部又不願負擔其他部分費用。

一直以來，中華帕拉林匹克總會的游泳委員會，在林育夙入選國家隊的這3年裡，從未讓我參加過任何一場國際賽！更誇張的是，他們對外卻持續宣稱林育夙成績不好，試圖誤導外界、壓低價值。現在有了國際賽耀眼成績，可以為林育夙證明。

林育夙表示雖沒有雙手，但也不能無止盡欺負他。（林育夙提供）

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