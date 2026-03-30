掌摑中職工讀生暴力男被起底昔傷人惡行 法官批目無法紀

〔記者王俊忠／台南報導〕台南亞太國際棒球場於29日晚間7點半在中職開幕首戰之後驚傳暴力打人事件，49歲蔣姓男子疑不滿現場管制，大力掌摑20歲的中職蔡姓工讀生臉頰，導致蔡生流血。蔣男施暴影像被po上網引發網友撻伐。據了解，蔣男性情暴戾，過去曾有2起行車小糾紛就暴力傷人，被判決有罪，他還專朝頭部攻擊，與這次掌摑工讀生臉如出一轍；過去法官也批他行為暴戾、目無法紀。

台南地院判決書指出，蔣男於2022年6月11日晚間7點許騎機車經過南市中西區府前路，他從對向車道違規左轉，險些撞上另名楊姓男機車騎士，楊男受到驚嚇、罵了一聲「幹」。蔣男聽聞後心有不甘、調轉車頭追上楊車，蔣對著楊男叫囂辱罵「 X你娘」、還徒手揮打楊男頭部，使得楊男有外傷、頭暈的傷害。

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對此，蔣男犯後態度惡劣、辯稱是「不小心揮到」想卸責，且審理過程都否認犯行，未賠償取得被害者諒解，一審遭依公然侮辱、傷害罪合併判他拘役25日，得易科罰金，也被判決確定。

此外，2025年6月24日上午7點多，蔣男騎機車載女兒上學，行經南市中西區民生路與環河街口與另輛機車（B車）發生行車糾紛，蔣男心生不滿、先將女兒載到學校，短短1分鐘後折返原路口，見到B車騎士仍在停等紅燈，即驅車靠近徒手朝對方頭部、臉部猛力毆打數次，B車騎士因蔣男暴力毆打，導致頭部外傷合併顏面鈍挫傷、右眼鈍挫傷等傷勢。

蔣男在犯後態度仍然不佳、沒有悔意，辯稱是對方先按喇叭才引起糾紛，且對方有戴安全帽、很晚才到醫院驗傷，傷勢跟他的行為無關。

法官在判決書表示，蔣男在2022年就有行車糾紛傷害紀錄，經有罪判決確定後，又發生本案，顯見他未記取前案教訓，此次在光天化日下毆打他人，目無法紀，雖受害人傷勢非屬重大，但蔣行為暴戾，已影響民眾對社會治安與法和平性的信賴，案發後也未與受害人達成和解，依傷害罪判他4月徒刑，得易科罰金。

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