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MLB》加拿大經典賽國手敲再見轟！馬林魚險勝洛磯奪開季3連勝

2026/03/30 14:04

凱西今天敲出再見全壘打，幫助馬林魚取得3連勝。（路透）凱西今天敲出再見全壘打，幫助馬林魚取得3連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰洛磯的馬林魚，靠著在世界棒球經典賽為加拿大效力的凱西（Owen Caissie）敲出再見全壘打，幫助球隊以4：3獲勝，與洛磯的3連戰系列賽全部以勝利結尾。

馬林魚今天的先發投手梅耶爾（Max Meyer）在首局就把跑者堆成滿壘，隨後面對貝克（Jordan Beck）投出內角高伸卡球被打成左外野線邊長打，將壘上3名跑者通通送回來得分。

雖然馬林魚很快發起反攻，下個半局羅培茲（Otto Lopez）敲出二壘安打帶有1分打點，2局下史雷特（Austin Slater）也在二、三壘有人的情況下擊出高飛犧牲打，將比分追至1分差距，但隨後打線熄火，遲遲無法追平比數。

洛磯在8下推派沃德尼克（Victor Vodnik）登板，抓到第3出局後續投第9局試圖關門，縱使首名打者愛德華茲（Xavier Edwards）敲安，但下一棒的希克斯（Liam Hicks）擊出雙殺打，一度澆熄馬林魚的反攻氣焰，所幸埋伏在9棒的薩諾哈（Javier Sanoja）敲出二壘安打，讓接著上場的凱西相中紅中93.8英里（約151公里）的變速球，一棒轟出中右外野大牆形成再見全壘打，一舉帶走比賽勝利。

馬林魚除了進攻端，投手部分也表現出色，梅耶爾度過首局的失分危機後倒吃甘蔗，後面4局未讓洛磯再添分數，而接連上場的菲利浦斯（Tyler Phillips）、金恩（John King）和皮特森（Michael Petersen）也都完美封鎖，最終由皮特森收下勝投。

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