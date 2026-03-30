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樂天吉祥物「扮大貓」表白 獅迷總統︰我是不會跟你湊CP的

2026/03/30 15:34

樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」日前和樂天女孩一起扮成「大貓咪」，順帶向資深獅迷總統賴清德告白，秒被對方回應「拒湊CP」。（圖擷取自@nikkiyzxx、@william_chingte，本報合成）樂天桃猿吉祥物「猿氣小子」日前和樂天女孩一起扮成「大貓咪」，順帶向資深獅迷總統賴清德告白，秒被對方回應「拒湊CP」。（圖擷取自@nikkiyzxx、@william_chingte，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕台南亞太成棒主球場昨（29）日迎接開幕戰，資深獅迷總統賴清德親臨現場，見證統一獅以3：1擊敗台鋼雄鷹，奪下本季首勝。日前賴清德在總統府接見去年中職冠軍隊樂天桃猿，事後被吉祥物「猿氣小子」多次在社群向獅迷賴清德熱情告白，甚至不惜扮成「大貓咪」，卻仍秒被賴清德打槍拒絕，雙方趣味攻防戰也吸引網友關注。

樂天女孩言梓璇（原名Nikki）在Threads曬出一張照片，是她和猿氣小子一起化身可愛貓咪的俏皮模樣，猿氣小子事後留言表示，「我這隻大貓，賴總統會喜歡嗎...」，結果被不少球迷與網友留言吐槽，「你要先學萊恩後空翻！」、「如果你不會AAOA，我想他應該不會喜歡」、「不會，因為威廉是狗派的，你應該問咪琴會不會喜歡」。

未料，猿氣小子隔空表白不到1小時，賴清德就迅速留言婉拒對方，甚至還配上近期網路時事哏「我不會屈服」，寫下「我是不會跟你湊CP的」這段話，瞬間笑翻大批網友，「總統是毒唯」、「不屈服的威廉」、「國家級好人卡」、「威廉好嗆，我會笑暈欸」、「這賴翔德留言的嗎？（喂」、「猿氣這是被發好人卡了嗎」。

猿氣小子的隔空表白發布不到1小時，賴清德就迅速留言婉拒對方，甚至還配上近期網路時事哏「我不會屈服」，寫下「我是不會跟你湊CP的」這段話，瞬間笑翻大批網友，「總統是毒唯」、「不屈服的威廉」、「國家級好人卡」、「威廉好嗆，我會笑暈欸」、「這賴翔德留言的嗎？（喂」、「猿氣這是被發好人卡了嗎」。

還有人提起猿氣小子26日跟球員一起去總統府，事後發文聲稱想拿手機跟賴清德合影留念，但一轉身對方就從眼前消失了，結果反被賴清德吐槽「我感覺你不是想跟我拍？」，並附上一張猿氣小子和樂天女孩開心合照的畫面佐證。對此，猿氣小子則以「說明年拍感覺太囂張，說對不起好像也來不及，『我愛台灣』剛剛好」來回應。

另有網友調侃，擊敗賴清德心愛球隊的敵人樂天桃猿，發文告白便獲得對方即時回覆，反觀因涉京華城弊案一審被判17年的前台北市長柯文哲，從26日至昨日上凱道，多次公開怒吼「賴清德，我不會屈服！我不會投降！」，以及放話要向賴清德下戰帖的現任民眾黨主席黃國昌，2人無論講出多麼激情的發言，至今都沒有得到賴清德的任何回應。

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