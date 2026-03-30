球場施暴男前科一籮筐任職不動產業 幸福家坦承有缺失

幸福家不動產召開記者會說明施暴者蔣男後續處置狀況。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕亞太成棒主球場中職首場傳出暴力事件，施暴者蔣姓男子火速遭任職單位幸福家不動產切割。幸福家不動產今天召開記者會說明，表達遺憾與歉意，相關醫療費用將會全數負責與協助後續事宜；強調，蔣男入職時並未有前科，但是入職期間出現不良紀錄，公司端坦承有缺失，未來將加強審核人員資料，並公開呼籲蔣先生出面說明。

幸福家不動產代表人記者會以2次深深鞠躬道歉，但蔣姓男子至今尚未出面說明。幸福家不動產法務主任連昱程說明，蔣先生與2011年3月7日任職，業績表現正常，與同事互動也正常，並沒有特別發生衝突狀況；昨晚第一時間雙方以口頭達成合意解約，公司今天與被害者家屬取得聯繫，將全權負擔醫療費用，另再擇期探望；強調企業要負起責任，選擇坦然面對。

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連昱程強調，入職前沒有前科，但於任職期間確實有出現多項不良紀錄，針對這個部分公司方坦承有缺失，後續考量交易安全，將加強審核內部人員深層資料，安全無虞的交易環境；並說明，網友有提出公司應於2年前就有收到相關蔣男的不良紀錄等前科通知，但公司已經調閱相關資料，確定當時並無收到刑事法院的判決，坦承的確是公司端的審核機制的漏洞。

【幸福家不動產記者會聲明稿】：

第一，關於涉案人員之處置。

本公司對任何形式之暴力行為，均採零容忍態度。涉案人員之行為，已嚴重違反公司規範及核心價值，故本公司已依規定終止與其之合作關係，並列為永久不再錄用對象。未來亦將全面強化員工教育與行為管理，避免類似事件再次發生。

第二，關於人員審核機制。

經查，該人員於入職當時所提供之相關資料，並無異常紀錄。然而，後續個人行為所衍生之情形，公司未能即時掌握，顯示內部管理機制仍有精進空間。本公司將全面檢討並強化人員審核及管理制度，以提升風險控管能力。

第三，關於受害人之協助。

對於本次受害人所受之傷害，本公司深表關切。相關醫療費用，將由本公司全額負擔；如後續有任何法律或其他協助需求，本公司亦將全力配合與支持，期盼傷者早日康復。

幸福家不動產召開記者會說明施暴者蔣男後續處置狀況。（記者王姝琇攝）

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