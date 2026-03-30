豐原美洲豹鐵人隊 連續兩年拿下台東普悠瑪三鐵比賽「最佳團隊獎」

豐原美洲豹鐵人隊，連續2年勇奪台東普悠瑪國際鐵人三項「最佳團隊獎」。（謝志忠提供）

〔記者歐素美／台中報導〕2026台東普悠瑪國際鐵人三項昨完賽閉幕，豐原美洲豹鐵人隊繼去年，再度勇奪「最佳團隊獎」殊榮！總領隊台中市議員謝志忠、隊長王嘉龍、總幹事張欽池一起上台領獎，全體隊員齊喊隊呼，展現團隊的堅強實力與凝聚力。

台東普悠瑪國際鐵人三項比賽，美洲豹親友團了替隊員加油打氣，27日即抵達台東，在所有跑友必經的馬亨亨大道福德祠設置加油站，並在跑道上畫下「美洲豹為您加油」圖騰，為每位選手熱情應援。

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隊員李明書老師表示，以前都是參加51.5K的標準鐵人比賽，這次跳過113K直接挑戰226K超級鐵人，不僅順利完成挑戰，也達成個人百馬里程碑，別具意義、格外難忘；隊員江哲良長期參加鐵人三項賽，這次也是挑戰226K超級鐵人，他表示，這次參賽特別開心，由太太帶著5個月大的女兒陪伴衝過終點線，在家人的支持下完成比賽，最溫馨、最難忘，也最幸福。

值得一提的是施宜興醫師，在自行車賽段中遇到其他參賽者不幸摔傷，他立即停下腳步，憑藉醫師專業判斷傷勢，發現傷者頸椎疑似嚴重受創，隨即進行緊急處置，並協助現場交通管制，避免二次意外發生，待傷者順利送醫後，才重新投入比賽，充分展現醫者仁心及運動家精神與過人毅力。

謝志忠指出，美洲豹團隊兼具健康理念、運動熱情與高度凝聚力，這次榮獲獎項可謂實至名歸。

李明書在太太帶著5個月大的女兒陪伴遭衝過終點線，完成比賽，他表示，最溫馨、最難忘，也最幸福。（謝志忠提供）

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