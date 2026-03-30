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一度關版！囂張施暴後臉書道歉 「鎖留言」遭網友大酸

2026/03/30 15:26

蔣男道歉聲明全文。（取自「蔣天浩」臉書）蔣男道歉聲明全文。（取自「蔣天浩」臉書）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南一名蔣姓房仲昨晚在亞太成棒主球場對工讀生施暴，遭所任職幸福家不動產公司解約永不聘用，惟蔣男迄今仍未出面說明，僅在網路社群平台以文字簡單聲明並致歉，幸福家不動產公司呼籲蔣男出面說明面對。

蔣男網路社群平台上文字聲明提及，公司與家人是無辜的，「因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。」對比昨晚對待工讀生的囂張氣勢，聲明稿似乎無法平息眾怒。

蔣男一度關閉個人臉書，後又開啟，但特別標註「已限制哪些人可回應這則貼文」，僅有好友能留言都是一片「加油聲」。網友在其他版留言大酸：「一堆同文底層底下喊加油，沒種開記者會道歉還敢關留言，這輩子的身教真的做的太好看了。」、「只會篩選留言開，真的可憐」、「前科累累的暴力慣犯發了一個鎖留言的聲明」。

蔣男道歉聲明全文：

各位媒體朋友、社會大眾，大家好.....

我是本次事件的當事人。對於昨天在亞太棒球場發生的事情，我必須說――這是我無法推卸的錯。因為一時情緒失控，做出了傷害他人的行為，對於被我傷害的中職工作人員，在這裡向您致上最深、最沉重的歉意。

我知道任何言語都無法彌補已經造成的傷害。不論是身體上的傷，還是心理上的驚嚇，這些後果都必須由我一個人承擔。

同時，我的行為，也讓社會感到不安，讓關心這件事的人失望，這一切都是我個人的過錯。這件事情，是我個人的行為，與公司無關。也請不要騷擾我無辜的家人，他們真的是無辜的公司長期以來對我的栽培與支持，我不但沒有珍惜，反而讓公司蒙受傷害與壓力。

對公司、對所有同事，我內心充滿愧疚，我深深道歉。對於後續的責任，無論是法律責任，或任何該承擔的後果，我都不會逃避、也不會推諉。我會誠實面對，一一承擔。我不敢奢求原諒，但仍懇請社會大眾，在我承擔責任、認真反省之後，能給我一個重新改過的機會。最後，再次向受害者、向公司、向社會大眾一一致上最深的歉意。

蔣男道歉聲明全文。（取自「蔣天浩」臉書）蔣男道歉聲明全文。（取自「蔣天浩」臉書）

蔣男臉書道歉卻限制留言，網友大酸。（取自「蔣天浩」臉書）蔣男臉書道歉卻限制留言，網友大酸。（取自「蔣天浩」臉書）

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